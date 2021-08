Hoeneß: Nagelsmann genau der richtige Trainer für die Bayern

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht in Julian Nagelsmann den perfekten Trainer für die aktuelle Situation des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Er ist der Trainer, der für die jetzige Zeit genau der Richtige ist. Wir müssen etwas aufbauen, wir brauchen ein Alternativkonzept zu diesen hunderten von Millionen, die Scheich-Klubs und Oligarchen ausgeben können", sagte der 69-Jährige bei RTL/ntv. "Wir müssen da einen neuen Weg finden und da brauchen wir einen Mann wie ihn, der noch Ziele hat, der noch nicht viel gewonnen hat, der eine Aufbruchsstimmung erzeugt und der vor allen Dingen mit jungen Leuten arbeiten kann."

Hoeneß verurteilt aktuelle Entwicklungen im Fußball

Nagelsmann (34) hatte die Bayern in diesem Sommer von Hansi Flick übernommen. Nach einer schwierigen Vorbereitung ohne Testspielsieg und einem Remis zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach gewannen die Bayern unter der Woche den Supercup. Die Kritik nach den Testspiel-Resultaten hält Hoeneß für überzogen.

"Das ist eine furchtbare Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass nur noch das Ergebnis zählt und keiner mehr dahinter schaut, was da eigentlich ist", sagte der langjährige Vereinspräsident. Den Sieg im Spiel um den Supercup bei Borussia Dortmund beurteilt der 69-Jährige als klares Zeichen: "Der Machtwechsel im deutschen Fußball, den sie sich ja seit zehn Jahren erträumen und so weiter. Ich glaube, sie müssen noch lange warten."

Julian Nagelsmann musste seine Karriere als Fußballspieler schon im Alter von 20 Jahren verletzungsbedingt abbrechen. Stattdessen wurde er Trainer. Das Bild zeigt ihn 2012 als Co-Trainer des damaligen Amateurtrainers von 1899 Hoffenheim, Frank Kramer. Als Spieler war Nagelsmann unter anderem für die zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Landesliga aktiv. Zuvor kickte er bei der "Zweiten" des TSV 1860 München. Beim FCA und den Löwen wurde er als Spieler ausgebildet. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Landsberger beim FC Issing. Verletzungen beenden seine Karriere als Spieler früh. Mit nur 28 Jahren wird Nagelsmann im Jahr 2015 Bundesliga-Trainer bei der ersten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Er war der jüngste Bundesliga-Coach aller Zeiten. Für den Bundesliga-Trainer geht es rasant nach oben. Sein Tempo stellt er auch als Stargast beim DTM-Rennen am Hockenheimring unter Beweis - unser Fotograf Ralf Lienert erwischte ihn hier mit dem Allgäuer Fußballer Kevin Volland (r.). Voller Einsatz: Julian Nagelsmann (r.) 2007 als Spieler des FC Augsburg ll bei einem Landesliga-Spiel beim 1. FC Sonthofen. Das Bild des Chef-Fotografen der Allgaeuer Zeitung, Ralf Lienert, zeigt ausserdem Papi Henriques vom FCA und den damaligen Sonthofen-Spieler Christian Binde (rotes Trikot). Im Jahr 2018 folgt der Wechsel zu RB Leipzig. Mit RB Leipzig erreicht der gebürtige Landsberger 2020 das Halbfinale der Champions League. Dort ist gegen PSG Endstation. Mit RB Leipzig trat Nagelsmann 2021 im DFB-Pokal an. Die Mannschaft unterlag im Finale Borussia Dortmund. Nun war es offiziell: Julian Nagelsmann wechselte zur Saison 2021/2022 als Trainer zum FC Bayern München. Damit trat er die Nachfolge von Hansi Flick an, den er auf dem Archivbild umarmt. Am 7. Juli 2021 leitete Julian Nagelsmann sein erstes Training als neuer Coach des FC Bayern München und gab gleich lautstarke Anweisungen. Der FCB will mit seinem neuen Trainer die zehnte Bundesliga-Meisterschaft in Folge holen. Es wäre der erste große Titel für Nagelsmann als Trainer.

