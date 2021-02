Johannes Rydzek vor der Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: In Seefeld lief's mau

Für Johannes Rydzek könnte die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf zum Karrierehöhepunkt werden. Alle Infos zum Kombinierer vom SC Oberstdorf.

04.02.2021 | Stand: 08:52 Uhr

Nordische Ski-WM 2021 in Oberstorf: Johannes Rydzek und seine Ergebnisse

Update, 4. Februar, 2021: Die Nordische Ski-WM in Oberstdorf beginnt bald. Kombinierer Johannes Rydzek vom SC Oberstdorf gehört zu den Medaillenhoffnungen bei der WM im Allgäu. Beim Weltcup in Val di Fiemme erzielte er am 16. Januar sein bisland bestes Ergebnis in dieser Saison. Im Team-Sprint mit Julian Schmid (SC Oberstdorf) schrammte er nur knapp am Podest vorbei und wurde Vierter. Diese Ergebnisse erzielte Rydzek im Vorfeld der Nordischen Ski-WM im Weltcup:

12. Seefeld (31.1)





12. Seefeld (30.1.)





9. Seefeld (29.1.)





4. Platz Lahti (24.1).

21. Platz Val di Fiemme (17.1.)





4. Platz Val die Fiemme (16.1.) Teamsprint





23. Platz Ramsau (20.12)





12. Platz Ramsau (19.12)





17. Platz Ruka (29.11)





7. Platz Ruka (28.11.)





20. Platz Ruka (27. 11.) Bilderstrecke Nordische Ski WM in Oberstdorf 2021 - Rückblick: Das waren die Highlights 2005 1 von 15 Wie schön wäre das: Jubelnde Fans bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf. 2021 wird es eine so ausgelassene Feier wie bei diesen norwegischen Zuschauern leider nicht geben, deshalb zeigen wir die schönsten Bilder der letzten Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert, AZV 2 von 15 Das deutsche Team freut sich über den 2. Platz bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf. Georg Hettich, Ronny Ackermann, Sebastian Haseney und Björn Kircheisen feiern die Silbermedaille in der Nordischen Kombination hinter Norwegen und vor Österreich. Bild: Ralf Lienert, AZV 3 von 15 Das Skisprung-Stadion wird zur Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Fans aus aller Welt sind mit Fahnen gekommen, um die Atheltinnen und Athleten zu unterstützen. Bild: Ralf Lienert, AZV 4 von 15 Die Teams aus aller Welt ziehen bei der Eröffnungsfeier in die Skisprung-Arena in Oberstdorf ein. Auch die Athletinnen und Athleten aus Russland sind dabei. Bild: Ralf Lienert, AZV 5 von 15 Vor dem Panorama der Oberstdorfer Berge kämpfen die Herren im Staffel-Langlauf gegeneinander. Die deutschen Athlethen Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer und Axel Teichmann belegen nach Norwegen den 2. Platz. Bild: Ralf Lienert, AZV 6 von 15 Norweger, Östereicher, Italiener und viele mehr haben sich auf der Tribüne bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf eingefunden. Sie alle unterstützen ihre Teams. Hier beim Langlauf der Herren in der Doppelverfolgung 15 + 15 km. Bild: Ralf Lienert, AZV 7 von 15 Der deutsche Athlet Ronny Ackermann küsst seine goldene Medaille. Er gewinnt bei der Ski WM 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Mit zwei weiteren Medaillen steht er am Ende aller Wettkämpfe ganz oben im Medaillenspiegel. Bild: Ralf Lienert, AZV 8 von 15 Die Schneekönigin "Norda" und der Oberstdorfer Bub "Vincent" begrüßen die Zuschauer und Athleten zur Schlussfeier im Langlaufstadion. Die beiden Figuren haben den gesamten Wettkampf bei den Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf begleitet. Bild: Ralf Lienert, AZV 9 von 15 Die Athelten geben alles bei der Nordischen Ski WM. Hier zu sehen der Langlauf der Herren auf 50 km kurz nach dem Start. Bild: Ralf Lienert, AZV 10 von 15 Auch in der Dämmerung sind die Stadien in Oberstdorf gut gefüllt, wie ein Blick ins Sprungstadion beim Wettkampf auf der Großschanze zeigt. Bild: Ralf Lienert 11 von 15 Bei der Eröffnungsfeier der Nordische Ski WM 2005 in Oberstdorf tanzen die "Wilden Mändle" im Stadion. Der sogenannte "Wilde-Mändle-Tanz" ist einer der ältesten Kulttänze im Brauchtum der Alpenländer. Bild: Ralf Lienert, AZV 12 von 15 Ronny Ackermann auf seinem Weg ins Ziel. Bei der Nordischen Ski WM gewinnt der deutsche Athlet 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Bild: Ralf Lienert 13 von 15 Marit Bjoergen aus Norwegen ist eine der Siegerinnen bei der Nordischen Ski WM 2005. Sie freut sich sichtlich über ihre Medaillen, die gleich in drei Farben erstrahlen. Bild: Ralf Lienert, AZV 14 von 15 Vor Erschöpfung bricht eine schweizer Atheltin beim Langlauf der Damen auf 30km zusammen und muss aus dem Stadion getragen werden. Bild: Ralf Lienert, AZV 15 von 15 Flaggen aller teilnehmenden Nationen umgeben das Langlauf-Stadion in Oberstdorf. Auf den Rängen fiebern die Fans bei der Doppelverfolgung der Herren 15 + 15 km mit. Bild: Ralf Lienert, AZV

Allgäuer WM-Hoffnung Johannes Rydzek beteiligt sich an Clean Up Days in Allgäuer Bergen

UPDATE 27. August 2020 Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdort zählt Lokalmatador Johannes Rydzek vom SC Oberstdorf zu den Favoriten. In seiner Freizeit geht der 28-Jährige von kleinauf gerne in die Berge. Zum Schutz der Natur trägt er seinen Teil bei: Bei den "Clean up Days" in den Allgäuer Alpen gehörte der sechmalige Weltmeister zu den 500 Freiwilligen, die Müll und Dreck aufsammelten, die andere dort liegen hatten lassen. „Es "Es ist wirklich krass, wie viel Müll entlang der Wege herumliegt, wenn man erst mal den Blick dafür entwickelt hat“, sagte Rydzek. Der Aktionstag sei zwar wichtig, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu schärfen, „aber den Müll aufheben, kann jeder das ganze Jahr über“, findet der 28-Jährige. Mehr über die Aktion lesen Sie hier.

Johannes Rydzek schließt Saison 2019/2020 ohne Podesplatz ab

UPDATE, 7. März 2020: Es war wohl die berühmte "Zwischensaison" auf dem Weg zur Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf: Johannes Rydzek schließt die Saison 2019/2020 mit Platz 14 im Gesamt-Weltcup ab. Erstmals seit zehn Jahren gelang ihm kein Podestplatz. Daran änderte auch der letzte Saison-Einsatz beim Weltcup in Oslo nichts: Der Allgäuer wurde 15. Der Heim-Weltcup in Schonach entfällt mangels Schnee. Rydzek will die kommenden Monate nutzen, um sich optimal auf die Heim-WM 2021 vorzubereiten, bei der er noch mal richtig angreifen will. Genau wie sein Teamkollege Eric Frenzel, der 2019/2020 ebenfalls ohne Podestplatz blieb.

Johannes Rydzek mit Weltcup-Podestplatz im Teamsprint

Beimin) istvomim Einzel zwar der Sprung auf Podest verwehrt geblieben. Mit Rang elf tastete er sich jedoch an die Top Ten heran. Noch besser lief es im Team-Sprint an der Seite von. Das Allgäuer Duo belegte Rang drei und bewies, dass es in dieser Kombination für die Nordische2021 ineine Option wäre.

Für Doppel-Olympiasieger Johannes Ryzdek vom SC Oberstdorf könnte es die Krönung einer fabelhaften Karriere werden: Der Doppel-Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister ist heiß auf Nordische Ski-WM vom 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf.

Alle Infos rund um dem Lokalmatador und die Frage, was die Heim-Weltmeisterschaft für ihn so besonders macht.

Johannes Rydzek nimmt die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf ins Visier. Bild: Ralf Lienert

Das ist Johannes Rydzek

Geburtsdatum: 9. Dezember 1991

9. Dezember 1991 Verein: SC Oberstdorf

Disziplin: Nordische Kombination ( Skispringen und Ski-Langlauf)

Nordische Kombination ( und Ski-Langlauf) Größte Erfolge: Einzel-Olympiasieger 2018, Team-Olympiasieger 2018, Sechsmaliger Weltmeister (4xEinzel, 2x Team), Gesamt-Weltcupsieger

Einzel-Olympiasieger 2018, Team-Olympiasieger 2018, Sechsmaliger Weltmeister (4xEinzel, 2x Team), Gesamt-Weltcupsieger Familienstand: Verheiratet mit seiner langjährigen Freundin Sissi

Verheiratet mit seiner langjährigen Freundin Sissi Eltern: Marlene und Michael Rydzek

Marlene und Geschwister: Coletta und Simon Rydzek

und Simon Rydzek Social Media: Johannes Rydzek auf Instagram hat 22.400 Follower, Johannes Rydzek auf Facebook hat 25.200 Follower (Stand Februar 2020).

Johannes Rydzek und seine Herkunft Oberstdorf

Der "Kombi-Riese" (Allgäuer Zeitung) aus dem Allgäu wuchs in Oberstdorf auf und lebt nach wie vor in der Marktgemeinde und feierte beispielsweise seine Hochzeit 2018 im Königlichen Jagdhaus. Rydzek hat sportliche und privat dem Ort viel zu verdanken. An den Schanzen und Loipen trainiert er seit Kindesbeinen. Zu seinen früheren Förderern zählte Trainer Thomas Müller, der 1987 in Oberstdorf Team-Weltmeister wurde. Johannes Rydzek liebt die Berge und präsentiert seinen Fans immer wieder tolle Fotos und Videos von seinen Touren. An Oberstdorf schätzt er auch, dass die Leute ganz normal mit ihm umgehen. Den Rummel der heutzutage um beispielsweise Fußball-Stars gemacht wird, braucht er nicht.

Johannes Rydzek und die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Für Rydzek hat die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf besondere Strahlkraft. Im Alter von 29 Jahren wäre er bei der Heim-WM wohl am Zenit seines Könnens. Und: Es wäre für ihn die erste WM als Sportler in Oberstdorf. Bei der Weltmeisterschaft 2005 in Oberstdorf war er als Bub noch Zuschauer. Weitere einmalige Gelegenheit: Rydzek könnte mit seiner Schwester die deutschen Farben vertreten. Coletta Rydzek macht sich bei der WM Hoffnung auf einen Einsatz im Ski-Langlauf. Mit Senkrechtstarter Vinzenz Geiger steht neben Johannes Rydzek ein weiterer Oberstdorfer Athlet in den Startlöchern, der in der Nordischen Kombination antreten könnte. Nicht auszuschließen, dass die beiden im Team-Wettbewerb gemeinsam antreten.

Johannes Rydzek, die Nordische Ski-WM 2021 und sein Studium an der Hochschule Kempten

Auch für sein Studium (Wirtschaftsingenieurwesen) an der Hochschule Kempten beschäftigt sich Rydzek mit der Nordischen Ski-WM 2021. Er schreibt seine Bachelor-Arbeit darüber.

Ist er Rydzek automatisch für die WM in Oberstdorf qualifiziert?

Nein. Rydzek muss sich mit starken Leistungen im Winter 2020/2021 qualifizieren. In der Saison 2019/2020 kämpfte er von Beginn an mit Problemen. Grund: Wegen Flüssigkeitseinlagerungen in seinem Mittelfuß, der Vorstufe eines Überlastungsbruches, konnte er in der Vorbereitung zwei Monate lang nicht Skispringen. Der Rückstand von rund 100 Trainingssprünge verfolgte ihn. So war er auch mit seiner Leistung bei der WM-Generalprobe, dem Nordic Weekend im Januar 2020 in Oberstdorf, nicht zufrieden.

