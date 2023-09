Ihren Vater kennt jeder Fußball-Fan! Das ist Moderatorin Lea Wagner

Lea Wagner ist das neue Gesicht der Bundesliga-Sportschau in der ARD. Der Vater der Moderatorin ist deutschlandweit bekannt und Fußballtrainer.

28.09.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Jessy Wellmer wechselt ins Team der Tagesthemen und ersetzt dort Caren Miosga. Wellmers Nachfolgerin als Moderatorin der Bundesliga-Sportschau im Ersten ist Lea Wagner. Debüt gefeiert wird am 21. Oktober. Einen Tag später steht Lea Wagner erneut am Mikrofon. Wagner zählt ab sofort zum festen Moderations-Trio der Sendung - neben Alexander Bommes (47) und Esther Sedlaczek (37).

Beim Skispringen im TV haben Millionen Zuschauer Moderatorin Lea Wagner schon bei der Vierschanzentournee erlebt.

Beim einmaligen Blitz-Comeback von Rudi Völler auf der Trainerbank führte Lea Wagner die ARD-Interviews vom Spielfeldrand. Deutschland hatte 2:1 gegen Frankreich gewonnen.

Zuletzt war Lea Wagner für die ARD in Australien und berichtete von der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Deutsche Mannschaft um Alexandra Popp, Jule Brand oder der Allgäuerin Melanie Leupolz.

Lea Wagner für die ARD in Katar

Im Vorjahr hatte die Moderatorin bei der Winter-WM der Männer in Katar Lennert Brinkhoff abgelöst und aus dem DFB-Quartier berichtet. Brinkhoff verließ die ARD auf eigenen Wunsch.

Für "Das Erste" ist die 27-Jährige ansonsten in der "Sportschau" im Einsatz. Im SWR moderiert die Stuttgarterin Sendungen wie "Sport Extra", "Sport am Samstag" oder "Sport im Dritten", im hr die Kult-Show "Heimspiel".

Beim Skispringen und Skifliegen in der ARD trat Wagner die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an - ein nächster großer Schritt in ihrer Karriere.

ARD-Moderatorin Lea Wagner privat - Steckbrief:

Wie alt ist Lea Wagner? - 29 Jahre / Geburtstag: 15. August 1994

- 29 Jahre / Geburtstag: 15. August 1994 Wo wohnt Lea Wagner? - Lea Wagner wohnt in Stuttgart und München

- Lea Wagner wohnt in Stuttgart und Wie groß ist Lea Wagner? - Größe 1.70 Meter

- Größe 1.70 Meter Geburtsort: Wiesbaden

Wiesbaden Sternzeichen: Löwe

Löwe Ausbildung/Praktika: Sky, ARD Sportschau, SWR, BVB Augsburg

Sky, ARD Sportschau, SWR, Studium: Hochschule der Medien Stuttgart

Hochschule der Medien Stuttgart Hobbys: Skifahren, Volleyball, Reisen

Lea Wagner Vater: Moderatorin hat einen berühmten Vater

Der Vater von "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner ist Fußball-Trainer David Wagner. Der Ex-Profi trainierte von 2019 bis 2020 Bundesligist Schalke 04. Zuvor sorgte er als Coach in England für Furore, als er 2017 mit Huddersfield Town in die Premier League aufstieg. In der vergangen Saison war David Wagner Trainer beim Schweizer Meister BSC Young Boys in Bern. Anfang März wurde der Trauzeuge von Kult-Trainer Jürgen Klopp (Mainz 05, Borussia Dortmund, FC Liverpool) in Bern allerdings entlassen.

Lea als Kind mit ihrem berühmten Vater, Ex-Fußball-Profi David Wagner. Bild: instagram.com/leawagner

Familie: Ist Lea Wagner das Patenkind von Jürgen Klopp?

Leas Vater David Wagner ist der beste Freund und Trauzeuge von Star-Trainer Jürgen Klopp. Beide kennen sich von der gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund. Auch Lea Wagner hat eine Verbindung zum BVB und absolvierte einst ein Praktikum beim Vereins-TV "BVB total".

Fälschlicherweise tauchte deshalb das Gerücht auf, dass Jürgen Klopp der Patenonkel von Lea Wagner sei. In einem Interview mit "FUMS" stellte Lea klar, dass nicht sie, sondern ihre Schwester Lynn Wagner das Patenkind von Liverpool-Trainer Klopp sei.

Lynn postete auf Twitter dieses Familien-Foto mit ihrer Schwester Lea, ihrer Mutter und Vater David:

Lea Wagner Freund - Ist die Sportschau-Moderatorin vergeben?

Wegen ihres Backgrounds gibt es etliche Gerüchte über Beziehungen der Sportmoderatorin mit Fußballern. Unter anderem brachten Fans Lea Wagner im Internet mit Mats Hummels oder Ahmed Kutucu in Verbindung. Auch wenn über das Privatleben der Journalistin nicht viel bekannt ist, wird berichtet, dass Lea Wagner mit ihrem Freund Yannick in Stuttgart leben soll.

Lea Wagner Instagram - Die Skispringen-Moderatorin auf Social Media

Auf Instagram gibt Moderatorin Lea Wagner ihren Fans Einblicke in ihr Leben. Dabei postet sie hin und wieder auch Model-Fotos. Derzeit folgen Lea Wagner 96.000 Follower auf ihrem Instagram-Channel (Stand: 13.9.23). Zuletzt gab auch immer wieder Fotos von ihren Einsätzen beim Skispringen und Skifliegen zu sehen, aus dem DFB-Quartier in Katar oder als "Glücksbringerin" aus dem Dortmunder Stadion.

Lea-Wagner-Schwester Lynn Wagner

Auch Lea Wagners Schwester Lynn Wagner ist auf Instagram und hat nach 56 Beiträgen bereits mehr als 9200 Follower (Stand: 13.9.2023)