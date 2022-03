So sehen Sie die Formel 1 in Bahrain heute live im TV und als Stream

Formel 1 2022 in Bahrain: So sehen Sie Training, Qualifying und Rennen beim Bahrain-GP heute live im TV und als Stream im Internet.

20.03.2022 | Stand: 08:31 Uhr

Die Formel 1

Das Rennen heute wird live im TV und als Stream im Internet gezeigt.

Hier Sender, Uhrzeiten und Termine des Bahrain-GP 2022.

Auftakt für die Formel 1-Saison 2022: Vom 18. bis 20. März 2022 ist der Rennzirkus in Bahrain. Und im Qualifying hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc Weltmeister Max Verstappen und Vize-Champion Lewis Hamilton in den Schatten gestellt. Der Monegasse schnappte sich Startplatz eins vor Verstappen und Carlos Sainz. Hamilton landete im Mercedes auf dem fünften Platz.

Der Große Preis von Bahrain als erster der Termine im F1-Rennkalender 2022 ist damit für TV-Zuschauer äußerst spannend.

So ist der Bahrain-GP 2022 live im TV und als Livestream im Internet zu sehen.

Großer Preis von Bahrain 2022 heute live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 18.3.22

1. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.45 Uhr (Sky)

2. Freies Training der F1, Uhrzeit: 15.45 Uhr (Sky)

Samstag, 19.3.22

3. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.45 Uhr (Sky)

Qualifying, Uhrzeit: 15.30 Uhr (Sky)

Sonntag, 20.3.22: Rennen

Formel 1 Bahrain-Rennen, Uhrzeit: 16 Uhr

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Seit der vergangenen Saison werden die F1-Rennen allerdings nicht mehr kostenlos ausgestrahlt. Wer die Rennen live im TV oder als Stream im Internet sehen will, muss ein Abo des Pay-TV-Senders Sky haben. Er zeigt das komplette Renn-Wochenende vom Freien Training über Qualifying bis zum Rennen am Sonntag.

Immerhin: Vier F1-Rennen werden auch in der Saison 2022 im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wird von beiden Sendern übertragen.

Was macht das F1-Rennen in Bahrain 2022 so besonders?

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen will die Saison 2022 genau so beginnen, wie er das WM-Jahr 2021 beendet hat: mit einem Sieg. "Mein Traum war immer, die WM einmal zu gewinnen. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus", sagte der 24 Jahre alte Niederländer.

Verstappen hatte in einem umstrittenen letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi erst auf der letzten Runde Mercedes-Pilot Lewis Hamilton noch im WM-Kampf abgefangen. Der Engländer verpasste es, mit einem achten Titel alleiniger Rekordweltmeister vor Michael Schumacher zu werden. Anschließend hatten die Silberpfeile die Wertung angefochten, auf eine Berufung verzichteten sie schließlich aber.

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher in Bahrain spielen?

Mick Schumacher verpasste als Zwölfter zwar die letzte K.o.-Runde. Es war aber sein bestes Qualifikationsergebnis nach Rang 14 in der Türkei in seiner Premierensaison. In Kurve elf kam der Haas-Pilot leicht von der Bahn ab und ärgerte sich. Schumacher stand später in der Box und schüttelte den Kopf.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verpasst den Saisonauftakt in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag mitteilte, ersetzt sein Landsmann Nico Hülkenberg den Hessen beim Grand Prix in dem Wüstenstaat. Für den 34-jährigen Vettel ist es ein denkbar schlechter Start in die neue Ära der Motorsport-Königsklasse. Über den Gesundheitszustand des Heppenheimers machte sein Team zunächst keine Angaben.

Live im TV und als Stream: Das ist der Rennkurs beim Bahrain-GP