NBA: US-Basketballer nutzen ihre Plattform für Protest gegen Rassismus

08.03.2021 | Stand: 10:17 Uhr

Die Bühne des All-Star-Spiels in der NBA für weitere Proteste gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit zu nutzen, stand nach Angaben von LeBron James nicht zur Debatte. "Ich möchte nicht sagen, dass das vorbei ist, aber es gab keine Diskussionen darüber vor dem Spiel", sagte der Basketball-Star zur Deutschen Presse- Agentur nach dem Sieg der von ihm zusammengestellten Mannschaft am Sonntagabend (Ortszeit).

Die NBA-Profis zählten in den vergangenen Monaten zu den Sportlern in den USA, die sich mit am deutlichsten positioniert hatten. In dieser Saison ist der knieende Protest während der US-Nationalhymne aber kein Thema mehr.

Basketballer wollen ihre Plattform weiter für Protestaktionen nutzen

James betonte: "Unsere Spieler machen einen guten Job, fortwährend über soziale Ungerechtigkeit, die Unterdrückung von Wählern und den systematischen Rassismus zu sprechen, den es in unserer Gesellschaft und unseren Gemeinden gibt. Wir werden diese Plattform weiter nutzen."

Rund um die Wettkämpfe stellte die NBA HBCUs in den Mittelpunkt vieler Videoclips und spendete mehr als drei Millionen US-Dollar an einige dieser Colleges und Universitäten, die einst nur für schwarze Studenten gegründet wurden.

