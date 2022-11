Sie nannten ihn "Lücke" - Das ist Deutschlands Mittelstürmer Niclas Füllkrug

Wer ist Niclas Füllkrug? Das fragte sich nach dem 1:1 gegen Spanien nicht nur die internationale Presse. Hier gibt's die Antwort.

29.11.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Viele Jahre war Sabine Heinrich konkurrenzlos. Die mehrfach ausgezeichnete Radio- und Fernsehmoderatorin trägt seit Jahren den inoffiziellen Titel "Deutschlands schönste prominente Zahnlücke". Seit wenigen Tagen teilt sich Sabine Heinrich den ersten Platz mit Niclas Füllkrug. Der Mittelstürmer mit der markanten Zahnlücke rettete Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft mit seinem Hammer-Tor das 1:1 gegen Spanien.

Auch die internationale Presse staunte und fragte sich:

Wer ist Niclas Füllkrug?

Alter: 29 Jahre

Geburtstag: 9.2.1993

Sternzeichen: Wassermann

Geboren in: Hannover

Größe: 1,89 m

Verein: Werder Bremen

Frühere Vereine: TuS Ricklingen (Jugend), SpVgg Greuther Fürth, 1.FC Nürnberg, Hannover 96

Marktwert (vor der WM): 5 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt)

Niclas Füllkrug bei Instagram

Füllkrug ist seit 2016 mit seiner Lisa verheiratet und hat eine 2019 geborene Tochter (Emilia)

Schwester Anna-Lena ist Stürmerin bei den Frauen von Hannover 96

Deutschlands neue Mittelstürmer-Hoffnung hat einen maßgeblichen Anteil an der starken Saison von Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen. In der Torschützenliste der Fußball-Bundesliga belegt Deutschlands einzige echte Nummer neun auf internationalem Niveau aktuell Platz zwei. Mit zehn Toren teilt er sich diesen Platz mit dem Franzosen Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Spitzenreiter ist der aktuell verletzte Franzose Christopher Nkunku von RB Leipzig mit zwölf Treffern.

Zwei Spitznamen für Niclas Füllkrug: "Fülle" und "Lücke"

Mit seiner sympathischen, offenen, natürlichen Art hat Niclas Füllkrug in den vergangenen Wochen bei vielen Fußball-Fans ordentlich Pluspunkte auch außerhalb des Rasens gesammelt. Sehr oft dabei im Mittelpunkt: Die auffällige Zahnlücke von Niclas Füllkrug. Den Spitznamen "Lücke" verpasste ihm sein ehemaliger Mitspieler beim SV Werder Bremen, der Österreicher Marko Arnautovic.

Wie kam Füllkrug zu dieser Zahnlücke? Als Jugendlicher trug er eine Zahnspange, die die Lücke erst so auffällig weit öffnete. "Die Lücke wurde geweitet, damit genug Platz für ein Implantat entsteht", sagte der kopfballstarke Stürmer dem Focus. Als die Lücke dann groß genug war, beendete Füllkrug die Behandlung. "Die Leute haben es positiv gesehen", sagte Niclas Füllkrug. Auch seine jetzige Frau Lisa ließ sich dadurch nicht abschrecken. "Ich bin so mit meiner Frau zusammengekommen. Sie hat mich quasi so lieben gelernt", verriet er.

"Lücke" Füllkrug war fasziniert von Didier Drogba

Niclas Füllkrug und seine Lisa kannten sich schon aus der gemeinsamen Zeit in der Grundschule. Aber erst 2016 gaben sich die beiden das Jawort. Weitere drei Jahre später kam Tochter Emilia zur Welt und machte das Familienglück perfekt.

Oft wird "Fülle" - das ist der aus seinem Nachnamen abgeleitete zweite Spitzname für Niclas Füllkrug - nach seinem sportlichen Vorbild gefragt. Gerd Müller, der Bomber der Nation, ist es nicht. "Ein richtiges Idol hatte ich nie, aber Didier Drogba war schon der, den ich fasziniert angeschaut habe", sagt Füllkrug in einem Interview mit seinem Ex-Club Hannover 96. Da konnte "Fülle" Füllkrug noch nicht ahnen, dass er für Deutschland ein ganz wichtiges Tor bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schießen wird.