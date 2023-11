So sehen Sie den Weltcup der Nordischen Kombinierer live im TV

Wer überträgt Nordische Kombination? Am Wochenende geht es weiter mit dem Weltcup in Lillehammer. Alle Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Stream.

30.11.2023 | Stand: 14:59 Uhr

Nordische Kombination live im TV: In Lillehammer steigt ein großes Wettkampf-Wochenende. Die Nordischen Kombinierer absolvieren dort nach den Wettkämpfen in Ruka bereits den zweiten Weltcup der Saison 2023/24. In Norwegen stehen zwei Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Am Samstag sind die Männer an der Normalschanze (Hillsize 100) gefragt. Am Sonntag müssen sie an der Großschanze (Hillsize 140) ran.

Wer überträgt die Nordische Kombination im Fernsehen? Wo findet heute die Nordische Kombination statt? In diesem Artikel bekommen Sie die Infos zu Übertragung im Livestream und Fernsehen der Nordischen Kombination heute in Lillehammer.

Nordische Kombination der Männer heute live in Lillehammer: Sender, Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Samstag, 2.12.2023

10.50 Uhr: Skispringen Normalschanze Fernsehen: live auf ORF1 (ab 10.45 Uhr), Zusammenfassung im ZDF (ab 13.55 Uhr) und auf Eurosport 1 14.05 Uhr: Langlauf 10 km Fernsehen: live auf ORF1 (ab 14 Uhr), im ZDF (ab 14.05 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek

Sonntag, 3.12.2023 9 Uhr: Skispringen Großschanze Fernsehen: live auf Eurosport 1, Highlights auf ORF1 (ab 11 Uhr), Zusammenfassung im ZDF (ab 11.20 Uhr) 11.30 Uhr: Langlauf 10 km Fernsehen: live auf ORF1 (ab 11.25 Uhr), im ZDF (ab 11.30 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream: ZDF Sportstudio live Mediathek



Der Sender Eurosport 1 ist in Deutschland frei empfangbar. Dort werden alle Wettkämpfe des Weltcups der Nordischen Kombination der Männer in Lillehammer übertragen. Auf den anderen Sendern gibt es zum Teil nur eine Zusammenfassung.

Auch der österreichische TV-Sender ORF1 überträgt den Weltcup der Nordischen Kombination in Lillehammer. Das erste Fernseh-Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Lillehammer: Übertragung der Nordischen Kombination der Männer 2023/24 live im Stream

Der Weltcup der Nordischen Kombination 2023/24 in Lillehammer (Norwegen) wird am Samstag und am Sonntag live und kostenlos im Free-TV beim ZDF und auf Eurosport gezeigt. Im Internet gibt es einen Livestream vom Skispringen und Langlaufen unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Weltcup 2023/24: Wer hat bei den Kombinierern gewonnen?

Beim ersten Weltcup der Nordischen Kombinierer in der Saison 2023/24 in Ruka (Finnland) dominierte der Norweger Jarl Magnus Riiber. Beim Skispringen erlangte er mehr als 20 Punkte Differenz. Beim Weltcup in Ruka wurde anders als sonst zuerst gelaufen und dann gesprungen.

Beim Langlaufen belegte Riiber zwischen den beiden Allgäuern Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek Rang 2. Beim Skispringen fielen die beiden Deutschen auf die Plätze 16 und 17 zurück. Neben Riiber auf dem Podest standen die Österreicher Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger.

Beim Auftakt des Weltcups 2023/24 der Nordischen Kombinierer in Ruka standen sie auf dem Podest (von links): Der zweitplatzierte Johannes Lampater, der Sieger Jarl Magnus Riiber und der drittplatzierte Stefan Rettenegger. Jetzt geht es weiter in Lillehammer. Bild: Jussi Nukari, dpa

Das ist die aktuelle Gesamtwertung:

Jal Magnus Riiber (Norwegen) 290 Pkt. Johannes Lamparter (Österreich) 235 Joergen Graabak (Norwegen) 220 Stefan Rettenegger (Österreich) 199 Kristjan Ilves (Estland) 171 Jens Luraas Oftebro (Norwegen) 157 Julian Schmid (Oberstdorf) 155 Johannes Rydzek (Oberstdorf) 147 David Mach (Buchenberg) 130 Terence Weber (Geyer) 124 Manuel Faißt (Baiersbronn) 119

... 13. Vinzenz Geiger (Oberstdorf) 96

28. Wendelin Thannheimer (Oberstdorf) 45

32. Tristan Sommerfeldt (Oberwiesenthal) 30

