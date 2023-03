TV und Live-Stream: So sehen Sie das Weltcup-Finale der Nordischen Kombination in Lahti

Die Nordischen Kombinierer beenden ihre Saison an diesem Wochenende im Finnischen Lahti. Alle Infos zu TV-Übertragung und Live-Streams der Wettkämpfe.

Zum Abschluss der Weltcup-Saison reisen die Athleten der Nordischen Kombination an diesem Wochenende, 24. bis 26. März ins Finnische Lahti. Dort steht neben einem Nachhol-Wettbewerb aus dem Januar (der Wettkampf im französischen Chaux-Neuve hatte wegen Schneemangels abgesagt werden müssen) noch ein Team- und ein Einzelwettkampf an. Vor allem für den deutschen Eric Frenzel wird es ein besonderes Wochenende, da der Oberpfälzer seine Karriere danach beenden wird.

Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das letzte Weltcup-Wochenende der Nordischen Kombinierer in dieser Saison:

Wann läuft Nordische Kombination im TV?

Wird die Nordische Kombination am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zur Nordischen Kombination in Lahti?

Nordische Kombination der Herren in Lahti 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Freitag, 24. März 10 Uhr: Team-Wettbewerb Skispringen 12.30 Uhr: Team-Wettbewerb Langlauf über zwei Mal 7,5 Kilometer

Samstag , 25. März 12 Uhr: Skispringen (HS 130) 15.30 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer

Sonntag, 26. März 10 Uhr: Skispringen (HS 130) 14.30 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer



Das Saison-Finale der Nordische Kombination 2023 live im TV?

Das Saison-Finale der Nordischen Kombinierer in Lahti wird nur teilweise live im TV übertragen. Das ZDF etwa zeigt am Samstag, 24. März und Sonntag, 25. März jeweils das Langlauf-Rennen und vom vorangegangenen Skispringen nur eine Zusammenfassung. Auch Eurosport und der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 zeigen einige Wettkämpfe:

Freitag, 24. März ORF 12.20 Uhr: Team-Langlauf über zwei Mal 7,5 Kilometer live

Samstag, 25. März ZDF: 14.55 Uhr: Zusammenfassung Skispringen 15.10 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live Eurosport: 15.20 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live ORF: 15.25 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live

Sonntag, 26. März: ZDF: 14.10 Uhr: Zusammenfassung Skispringen 14.25 Uhr: Langlauf über 10 Kilometer live Eurosport: 9.50 Uhr: Skispringen live 14.20 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live ORF: 14.25 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live



Gibt es einen (kostenfreien) Live-Stream zur Nordischen Kombination in Lahti?

Das ZDF bietet zu den Wettkämpfen der Nordischen Kombination an diesem Wochenende in Lahti keine Livestreams an. Man kann sie allerdings sowohl beim ZDF als auch bei der ARD über Liveticker verfolgen. Eurosport bietet einen kostenpflichtigen Live-Stream für den gesamten Team-Wettkampf am Freitag, 24. März (9.50 Uhr und 12.20 Uhr) sowie für das Skispringen am Samstag, 25. März ab 12 Uhr an. Eurosport ist im Livestream kostenpflichtig empfangbar über Joyn oder Discovery+. Der Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Nordische Kombination in Lahti: Letztes Rennen für Erik Frenzel

Das Saisonfinale bedeutet in diesem Jahr auch das Karriere-Ende für einen der größten Kombinierer der vergangenen Jahre: Nach 17 Jahren, 18 WM-Medaillen und drei Olympia-Siegen hört Erik Frenzel nach dieser Saison auf. Doch auch für die anderen deutschen Athleten könnte es ein spannendes Final-Wochenende werden, da sich mit Julian Schmid, Vinzenz Geiger und Manuel Faißt aktuell drei Deutsche unter den besten zehn des Gesamtweltcups befinden. Schmid hat als Zweitplatzierter sogar noch theoretisch die Chance, den Führenden Johannes Lamparter aus Österreich zu überholen.

Neben den Nordischen Kombinierer starten auch die Skispringer und Langläufer an diesem Wochenende in Lahti.