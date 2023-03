TV und Live-Stream: So sehen Sie den Weltcup der Nordischen Kombination in Oslo

Die Damen und Herren der Nordischen Kombination gehen in dieser Woche in Oslo an den Start. Alle Infos zu TV-Übertragung und Live-Streams der Wettkämpfe.

Nach der, aus deutscher Sicht, erfolgreichen Nordischen Ski-WM, geht es für die Kombinierer und Kombiniererinnen in dieser Woche ins norwegische Oslo. Dort springen die Athleten von einer der bekanntesten Schanzen Europas: dem Holmenkollen. Auf dem Plan stehen ein Wettkampf bei den Damen und zwei bei den Herren. Der Weltcup findet im Rahmen des sogenannten Holmenkollen Skifestes statt. Denn neben der Nordischen Kombination macht auch der Skisprung-Weltcup in Oslo an diesem Wochenende Halt.

Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das letzte Weltcup-Rennen der Damen und das vorletzte der Herren in dieser Saison:

Wann läuft Nordische Kombination im TV?

Wird die Nordische Kombination am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zur Nordischen Kombination in Oslo?

Nordische Kombination der Damen in Oslo 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Donnerstag, 9.3.2023 10.15 Uhr: Skispringen (HS 106) 13.30 Uhr: Langlauf über fünf Kilometer



Nordische Kombination der Herren in Oslo 2023 - Zeitplan und Uhrzeit

Samstag. 11.3.2023 9.30 Uhr: Skispringen (HS 134) 14 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer

Sonntag, 12.3.2023 9 Uhr: Skispringen (HS 134) 13.45 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer



Die Nordische Kombination in Oslo 2023 live im TV?

Von den Wettkämpfen der Nordischen Kombinierer in Oslo wird nur das Langlauf-Rennen am Sonntag, 12.3. live im TV gezeigt. Der Weltcup der Damen wird nicht übertragen, das ZDF bietet allerdings einen Liveticker an. Im Fernsehen übertragen das ZDF, Eurosport und der in manchen Teilen des Allgäus und Bayern frei empfangbare österreichische Sender ORF1 zusätzlich Zusammenfassungen einiger Wettkämpfe:

Samstag, 11.3.2023 ZDF 11.35 Uhr: Zusammenfassung Skispringen 15.30 Uhr: Zusammenfassung Langlauf ORF 18 Uhr: Zusammenfassung Wettkampf der Damen vom 9.3.2023 18.35 Uhr: Zusammenfassung gesamter Wettkampf

Sonntag, 12.3.2023 ZDF 11.15 Uhr: Zusammenfassung Skispringen 13.45 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live Eurosport

13.40 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live ORF 13.45 Uhr: Langlauf über zehn Kilometer live



Gibt es einen (kostenfreien) Live-Stream zur Nordischen Kombination in Oslo?

Den 10-Kilometer-Langlauf der Herren zeigt das ZDF am Samstag, 11.3. ab 13.55 Uhr im Livestream. Zusätzlich bietet Eurosport einen kostenpflichtigen Live-Stream für das Springen der Herren am Sonntag, 12.3 ab 8.50 Uhr an.

Saison-Endspurt für erfolgreiche DSV-Athletinnen und Athleten

Für die Damen der Nordischen Kombination ist der Wettkampf am Donnerstag, 11.3. der letzte Wettkampf der aktuellen Saison. Mit Nathalie Armbruster liegt aktuell eine deutsche Athletin auf Platz zwei der Gesamtwertung. Armbruster konnte auch bei der Ski-WM in den vergangenen Tagen einige Erfolge feiern. Sie gewann gleich zwei Silbermedaillen, einmal im Einzelwettkampf und gemeinsam mit Julian Schmid, Jenny Nowak und Vinzenz Geiger im Mixed-Wettbewerb.

Auch die Herren starten mit viel Rückenwind und insgesamt drei WM-Medaillen in das Wochenende. Julian Schmid konnte im Einzel-Wettkampf von der Normalschanze Silber gewinnen, hinzu kommen Silbermedaillen im Mixed- und Team-Wettbewerb.