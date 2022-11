So sehen Sie die Nordische Ski-WM in Planica live im TV und als Stream

Die Nordische Ski-WM 2023 findet im slowenischen Planica statt. Wie sie die Wettbewerbe live im TV und als Stream sehen. Die Termine im Überblick.

10.11.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Die Nordische Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) läuft vom 21. Februar bis zum 6. März. In den Sportarten Skispringen, Langlaufen und Nordische Kombination werden in insgesamt 24 Wettbewerben Medaillen vergeben.

Alle Wettkämpfe sowie die Eröffnungsfeier sind live im TV und im Stream zu sehen.

Welcher Sender zeigt die Wettkämpfe bei der Ski-WM 2023 in Planica live im Free-TV oder Stream?

Die Nordische Ski-WM wird in der ARD und im ZDF live im Free-TV übertragen sowie im kostenfreien Livestream. Zudem zeigt Eurosport die Wettkämpfe in allen Disziplinen, also

Skispringen

Langlauf

Nordische Kombination

Eurosport 1 überträgt alle Entscheidungen sowie die meisten Qualifikationen live im TV. Eurosport bietet die Wettbewerbe auch im Livestream im kostenpflichtigen Eurosport Player an.

Der Startschuss der Titelkämpfe fällt mit dem Langlauf-Sprint der Frauen und Männer. Zu Ende geht die Nordische Ski-WM mit dem 50-Kilometer-Rennen der Langläufer im klassischen Stil.

Lesen Sie auch

Skisprung-Kalender (Damen) Skifliegen und Silvester-Tournee: Skisprung-Saison 2022/23 der Damen birgt viele Neuigkeiten

Insgesamt fallen zwölf Entscheidungen im Langlauf, sieben im Skispringen und fünf in der Nordischen Kombination. Neu ist der Mixed-Team-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer und Nordischen Kombiniererinnen.

Anders als bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf sind bei der WM in Planica Zuschauer zugelassen.

Eröffnungsfeier der nordischen Ski-WM 2023 live im TV und Stream

Die Eröffnungsfeier der Ski-WM in Planica beginnt am 21. Februar gegen 20.20 Uhr. Zum genauen Programm der Feier ist bislang noch nichts bekannt.

Das Programm der Nordischen Ski-WM in Planica im Überblick

Donnerstag, 23.02.2023

14.30 Uhr Ski-Langlauf Frauen und Männer Sprint Klassisch

17 Uhr Skispringen Frauen Einzel Normalschanze

Freitag, 24.02.2023

11.30 und 14.15 Uhr Nordische Kombination Frauen Einzel Normalschanze 5 km

15.30 Uhr Ski-Langlauf Männer 30 km Skiathlon

Samstag, 25.02.2023

10 und 15.30 Uhr Nordische Kombination Männer Einzel Normalschanze 10 km

12.15 Uhr Skispringen Frauen Team Normalschanze

14 Uhr Ski-Langlauf Frauen 15 km Skiathlon

17 Uhr Skispringen Männer Einzel Normalschanze

Sonntag, 26.02.2023

10.30 und 15 Uhr Nordische Kombination Mixed Team Normalschanze 2×5 + 2×2,5 km

13.30 Uhr Ski-Langlauf Frauen und Männer Teamsprint Freistil

17 Uhr Skispringen Mixed Team Normalschanze

Dienstag, 28.02.2023

12.30 Uhr Ski-Langlauf Frauen 10 km Freistil

Mittwoch, 01.03.2023

11 und 15 Uhr Nordische Kombination Männer Team Großschanze 4 × 5 km

12.30 Uhr Ski-Langlauf Männer 15 km Freistil

17.30 Uhr Skispringen Frauen Einzel Großschanze

Donnerstag, 02.03.2023

12.30 Uhr Ski-Langlauf Frauen 4 × 5 km Staffel

Freitag, 03.03.2023

12.30 Uhr Ski-Langlauf Männer 4 × 10 km Staffel

17.30 Uhr Skispringen Männer Einzel Großschanze

Samstag, 04.03.2023

10.30 und 15.00 Uhr Nordische Kombination Männer Einzel Großschanze 10 km

12 Uhr Ski-Langlauf Frauen 30 km Klassisch

16.30 Uhr Skispringen Herren Team Großschanze

Sonntag, 05.03.2023

12Uhr Ski-Langlauf Männer 50 km Klassisch

anschließend findet die Abschlussfeier statt.

Lesen Sie auch:

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.