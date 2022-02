Kombinierer Eric Frenzel hat Corona-Quarantäne verlassen

Eric Frenzel hat die Corona-Quarantäne verlassen. Er kann sich wieder Hoffnungen auf einen Einsatz in der Nordischen KOmbination bei Olympia 2022 machen.

14.02.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Eric Frenzel hat die Corona-Quarantäne verlassen und kann sich wieder größere Hoffnungen auf einen Einsatz in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen in China machen. Der 33-Jährige erhielt an diesem Montag das dafür erforderliche negative Testergebnis und ist wieder im Teamhotel, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bestätigte.

Olympia 2022: Nordischer Kombinierer Frenzel wieder aus der Quarantäne

Frenzel war wie Teamkollege Terence Weber bei der Einreise nach China positiv auf das Virus getestet worden. Im Einzel von der Normalschanze, in dem Vinzenz Geiger aus Oberstdorf die Goldmedaille gewann, trat die deutsche Mannschaft nur mit drei statt vier Startern an. Neben Geiger waren Johannes Rydzek und Julian Schmid dabei.

Anders als für Frenzel ist ein Olympia-Start für Weber ausgeschlossen. Der 25-Jährige wurde aus dem Team genommen und durch Manuel Faißt ersetzt. Faißt, Geiger, Rydzek und Schmid bestreiten an diesem Dienstag den Einzelwettkampf auf der Großschanze.

Jarl Magnus Riiber beim Wettkampf von der Großschanze wieder dabei

Dort will auch der norwegische Kombinations-Überflieger Jarl Magnus Riiber wieder dabei sein. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen drei Saisons steht nach überstandener Quarantäne auf der Startliste für Dienstag, wie aus den offiziellen Dokumenten hervorgeht. Der entscheidende Zehn-Kilometer-Lauf beginnt um 18.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ).

Am Donnerstag geben die Kombinierer ihren Olympia-Abschluss im Team-Wettkampf. Für diesen ist nun auch Frenzel wieder eine Option. Bei den vergangenen Spielen in Pyeongchang 2018 hatte der Sachse zwei Goldmedaillen und einmal Bronze gewonnen. Insgesamt krönte er sich schon dreimal zum Olympiasieger.

Lesen Sie auch

Olympische Winterspiele Faißt verfehlt Bronze knapp - Riiber verläuft sich

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.