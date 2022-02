Olympia 2022: Ski Alpin Slalom Frauen - TV-Übertragung in Peking im Fernsehen und Live-Stream

Der Slalom der Frauen bei Olympia 2022 in Peking. Alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und News vor dem Start finden Sie hier.

08.02.2022 | Stand: 07:28 Uhr

Wer gilt im Slalom der Frauen bei Olympia 2022 in Peking als Gold-Garant? Im Riesenslalom (alle Ergebnisse finden Sie hier) haben die Favoritinnen zumindest die Erwartungen erfüllt. Die Schwedin Sara Hector hat mit ihrer Goldmedaille bereits gezeigt, dass sie bei Olympia 2022 in Peking als Favoritin ins Rennen geht. In zwei spannenden Durchgängen gewann die 29-Jährige vor der Italienerin Federica Brignone und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Überraschend positiv zeigte sich auch Emma Aicher im Riesenslalom: Die 18-Jährige schaffte es trotz hoher Startnummer auf einen respektablen Platz 21.

Slalom Frauen Olympia 2022: Das sind die Favoritinnen

Beim Slalom der Frauen am Mittwoch gehen die Favoritinnen erneut an den Start. Sara Hector (SWE) kann ihr zweites Gold bei Olympia holen, aber auch Petra Vlhova (SVK), Mikaela Shiffrin ( USA), die am Steilhang im Riesenslalom überraschend ausgeschieden ist, Wendy Holdener (SUI), Lena Dürr (GER), Katharina Liensberger (AUT), Ana Bucik (SLO), Michelle Gisin (SUI), Anna Swenn Larsson (SWE) und Katharina Truppe (AUT) wollen auf das Podium fahren. Lena Dürr könnte eine erfolgreiche Saison nun mit einer Olympia-Medaille krönen. Die Slalom-Expertin fuhr in dieser Saison bereits dreimal aufs Podest, zuletzt überraschte sie mit dem dritten Platz in Schladming.

So sehen Sie den Slalom der Frauen bei Olympia 2022 live im TV und Stream:

Die Ski Alpin Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele kann man 2022 auf mehreren Sendern verfolgen. ARD, ZDF, ORF1 und Eurosport senden live im Free-TV und bieten auch Zusammenfassungen der täglichen Sportereignisse an.

9.2. 3:15 Uhr (MEZ) Slalom Frauen ZDF, Eurosport

Im Live-Stream sind die Wettkämpfe in Peking außerdem auf den Websites von ARD (sportschau.de, ARD Mediathek) und ZDF (sportstudio.de, zdfheute.de, ZDF Mediathek) kostenlos zu sehen. Der Eurosport Player bietet ebenfalls alle Wettkämpfe von Ski Alpin bei Olympia 2022 im Live-Stream und als Aufzeichnung in voller Länge an. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Hier finden Sie eine Übersicht über die wechselnde Übertragung von Olympia 2022 in Peking im Fernsehen:

ZDF-Übertragung:

Freitag, 04.02.2022

Sonntag, 06.02.2022

Montag, 07.02.2022

Mittwoch, 09.02.2022

Donnerstag, 10.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Dienstag, 15.02.2022

Freitag, 18.02.2022

Samstag, 19.02.2022

ARD-Übertragung:

Samstag, 05.02.202

Dienstag, 08.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Sonntag, 13.02.2022

Montag, 14.02.2022

Mittwoch, 16.02.2022

Donnerstag, 17.02.2022

Sonntag, 20.02.2022

