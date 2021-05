Nationalmannschaft steht nach Meinung von Philipp Lahm "nicht so berauschend" da

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht "nicht so berauschend" da, findet Philipp Lahm. Der angekündigte Abschied von Löw könnte das ihm zufolge ändern.

20.05.2021 | Stand: 12:20 Uhr

Für den früheren Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat die Wahrnehmung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit den Niederlagen gegen Spanien (0:6) und Nordmazedonien (1:2) deutlich gelitten. "Aktuell steht die deutsche Mannschaft so da, wie die jüngsten Ergebnisse waren, also nicht so berauschend", sagte der 37 Jahre alte Lahm im EM-Sonderheft des "Kicker", das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Über Vorrundengegner und Weltmeister Frankreich hingegen sagte Lahm: "Sie haben einen Topkader mit erfahrenen plus jungen, dynamischen Spielern. Auf jeder Position sind sie doppelt super besetzt."

Der deutschen Nationalmannschaft ging laut Philipp Lahm die Begeisterung verloren

Beim Nationalteam von Bundestrainer Joachim Löw fehlt Lahm, der 2014 nach dem WM-Titel beim DFB abtrat, die Begeisterung. "Die ging verloren", stellte Lahm fest. Der Ex-Profi ist aber zuversichtlich, dass der angekündigte Abschied von Chefcoach Löw die Mannschaft bei dem paneuropäischen Turnier beflügelt. "Es kann Energie freisetzen." Viele der Spieler hätten jahrelang mit Löw zusammengearbeitet. "Sie wollen ihm bestimmt einen guten Abschluss bescheren", sagte Lahm.