Pressestimmen zum Pokalspiel Gladbach vs. FC Bayern: "Brutal gedemütigt"

Es ist ein historisches Debakel: Der FC Bayern fliegt in Mönchengladbach mit 0:5 aus dem DFB-Pokal. Pressestimmen und Reaktionen zum Spiel.

27.10.2021 | Stand: 22:56 Uhr

Der FC Bayern hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine herbe Niederlage in historischer Höhe kassiert: 5:0 zerlegte Mönchengladbach den Rekordmeister. Hier Pressestimmen und Reaktionen auf das Debakel.

"Gladbach zerlegt Bayern historisch. Der FC Bayern erlebte am Mittwoch in Gladbach einen rabenschwarzen Abend: Die Münchner verloren nach einer indiskutablen Leistung vor allem in der ersten Hälfte mit 0:5 und scheiden wie im vergangenen Jahr schon in der 2. Runde des Pokals aus." Kicker

"BAYERN BRUTAL GEDEMÜTIGT! Bayern erfährt in Gladbach eine der größten Demütigungen seiner Vereinsgeschichte. Was für Brasilien das 1:7 gegen Deutschland ist, ist für die stolzen Münchner jetzt das 0:5 bei der Borussia: ein historisches Debakel!" Bild

"Bayern enttäuschte komplett." Eurosport

"Der FC Bayern kassiert gegen Borussia Mönchengladbach eine denkwürdige Abreibung und fliegt bereits in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. Am Ende kann sich der Rekordmeister sogar glücklich schätzen, dass der Gegner einen Gang zurückschaltet." Welt

"Entfesselte Gladbacher überrollen den FC Bayern" Süddeutsche

Pressestimmen zum FC Bayern im DFB-Pokal: "Die große Blamage"

"Die große Blamage des FC Bayern. Die Münchner fliegen in Mönchengladbach mit einem Debakel aus dem DFB-Pokal. Vor allem in der ersten Halbzeit ist der FC Bayern völlig von der Rolle und verliert verdient mit 0:5 bei der Borussia." FAZ

"Furiose Fohlen zerstören Nagelsmanns Triple-Traum" Spox.com

"Borussia Mönchengladbach führt den FC Bayern München vor" Sportbuzzer

"Historisches Pokal-Fiasko für den FC Bayern, magische Nacht für Gladbach: Inmitten einer heftigen Corona-Diskussion muss sich der abwesende Bayern-Coach Julian Nagelsmann zumindest einen Titel schon früh abschminken." ZDF

"Schlampig, schläfrig, schauderhaft: Bayern München ist nach einer grausigen Vorstellung bei Borussia Mönchengladbach hochkant mit 0:5 (0:3) aus dem DFB-Pokal geflogen." ran