Rummenigge verlässt den FC Bayern vorzeitig schon in diesem Monat

Bis 1987 bleibt Rummenigge bei Inter Mailand, seine Profi-Karriere beendet er 1989 bei Servette Genf in der Schweiz. Verbunden bleibt Rummenigge aber immer mit "seinem" FC Bayern: Statistisch traf er praktisch in jedem zweiten Bundesligaspiel (162 Tore in 310 Partien) und erzielte somit hinter Gerd Müller bislang die meisten Tore für den Rekordmeister in der Meisterschaft. Das Foto zeigt ihn im Juni 1981 mit der Meisterschale im Münchner Olympiastadion.