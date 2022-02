Sechs Corona-Fälle im deutschen Olympia-Team

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking meldet der DOSB sechs weitere Corona-Fälle im deutschen Team.

03.02.2022

Das deutsche Olympia-Team in Peking ist von sechs neuen Corona-Fällen betroffen. Ob unter den Infizierten auch weitere Sportler sind, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag zunächst nicht mit. Drei Teil-Mannschaften seien betroffen. Alle Infektionen seien bei der Einreise am Donnerstag festgestellt worden. Die Betroffenen seien symptomfrei und wurden vom Rest des Teams separiert. Zuvor war Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Sportler bei den Winterspielen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 29 Jahre alte Paarläufer befinde sich in einem Isolations-Hotel und sei symptomfrei, hatte der DOSB am Mittwoch mitgeteilt. Einige Tage zuvor war bereits bei einem deutschen Betreuer in der Bergregion Zhangjiakou eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Im Eiskunstlauf-Team gibt es zudem zwei bestätigte Kontaktfälle, darunter Seegerts sportliche Partnerin Minerva Hase. Das Duo wollte bereits beim Kurzprogramm der Paare im Teamevent am Freitag an den Start gehen. Nun nehmen die deutschen Eiskunstläufer Nicole Schott, Paul Fentz und die Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck ohne das Paar am Mannschaftswettbewerb teil. Zudem sind Seegert und Hase für den Paarlauf-Wettbewerb am 18. und 19. Februar gemeldet. Sie hatten sich in Russland auf Olympia vorbereitet.

So geht es nach einem positiven Corona-Test in Peking weiter

Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Die Gesamtzahl der positiven Tests gaben die Olympia-Macher am Donnerstag mit 287 an. Davon wurden 185 Infektionen bei den Kontrollen am Flughafen festgestellt, 102 innerhalb des sogenannten geschlossenen Kreislaufs für alle Olympia-Beteiligten.

Für das deutsche Olympia-Team waren 149 Athletinnen und Athleten nominiert worden. Sie sollten in mehreren Gruppen nach China reisen. Für die Winterspiele, die am Freitag eröffnet werden, gelten strenge Maßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus. Schon vor der Abreise mussten sich alle Olympia-Beteiligten mehrfach testen lassen und waren gehalten, ihre Kontakte möglichst weitgehend zu reduzieren. In China folgen nach der Einreise täglich weitere PCR-Tests, um Infektionen schnell zu erkennen und die Verbreitung des Virus zu verhindern. (Lesen Sie auch: Allgäuer Wintersportler wenige Tage vor Olympia in bestechender Form)

Die chinesischen Organisatoren haben eine Olympia-Blase eingerichtet, die noch deutlich strikter kontrolliert wird als zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio. Ein Kontakt von Olympia-Beteiligten mit der chinesischen Bevölkerung außerhalb dieses sogenannten "geschlossenen Kreislaufs" soll verhindert werden.

Bilderstrecke

Olympia 2022: Diese Allgäuer kämpfen bei den Olympischen Winterspielen 2022 um Medaillen

1 von 15 Karl Geiger aus Oberstdorf ist eine der größten Medaillenhoffnungen im Skispringen. Bild: Czarek Sokolowski, dpa Karl Geiger aus Oberstdorf ist eine der größten Medaillenhoffnungen im Skispringen. Bild: Czarek Sokolowski, dpa 2 von 15 Die deutschen Skirennfahrer Alexander Schmid (l) und Manuel Schmid stehen am 16.12.2017 im Zielbereich der Gran-Risa-Piste von Alta Badia (Italien). Die Brüder fahren beide für den SC Fischen. Alexander Schmid startet bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, Manuel Schmid muss verletzt passen. Bild: Maximilian Haupt, dpa Die deutschen Skirennfahrer Alexander Schmid (l) und Manuel Schmid stehen am 16.12.2017 im Zielbereich der Gran-Risa-Piste von Alta Badia (Italien). Die Brüder fahren beide für den SC Fischen. Alexander Schmid startet bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, Manuel Schmid muss verletzt passen. Bild: Maximilian Haupt, dpa 3 von 15 Der deutsche Snowboarder Andre Höflich blickt nach der Pressekonferenz von Snowboard Germany in die Kamera. Der Kemptener ist ebenfalls Teil des deutschen Olympia-Kaders und tritt in der Halfpipe an. Bild: Angelika Warmuth, dpa Der deutsche Snowboarder Andre Höflich blickt nach der Pressekonferenz von Snowboard Germany in die Kamera. Der Kemptener ist ebenfalls Teil des deutschen Olympia-Kaders und tritt in der Halfpipe an. Bild: Angelika Warmuth, dpa 4 von 15 Johanna Holzmann vom SC Oberstdorf wechselte vor dieser Saison vom Telemark zum Ski Cross und darf in ihrer ersten Saison mit zu Olympia nach Peking. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Johanna Holzmann vom SC Oberstdorf wechselte vor dieser Saison vom Telemark zum Ski Cross und darf in ihrer ersten Saison mit zu Olympia nach Peking. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 15 Tobias Müller im November 2017 auf dem Pitztaler Gletscher. Der Fischinger fährt bei Olympia im Ski Cross mit. Bild: Peter Kornatz Tobias Müller im November 2017 auf dem Pitztaler Gletscher. Der Fischinger fährt bei Olympia im Ski Cross mit. Bild: Peter Kornatz 6 von 15 Katharina Althaus aus Oberstdorf springt in Peking um Medaillen mit. Die Skispringerin sicherte bereits mehrere Weltmeistertitel fürs Team - zuletzt bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Katharina Althaus aus Oberstdorf springt in Peking um Medaillen mit. Die Skispringerin sicherte bereits mehrere Weltmeistertitel fürs Team - zuletzt bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 15 Vinzenz Geiger ist Nordischer Kombinierer vom SC Oberstdorf und nicht näher mit Karl Geiger verwandt. 2018 gewann er mit dem deutschen Team die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Ob es diesmal wieder klappt? Wir werden sehen. Bild: Georg Hochmuth, dpa (Archivbild) Vinzenz Geiger ist Nordischer Kombinierer vom SC Oberstdorf und nicht näher mit Karl Geiger verwandt. 2018 gewann er mit dem deutschen Team die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Ob es diesmal wieder klappt? Wir werden sehen. Bild: Georg Hochmuth, dpa (Archivbild) 8 von 15 Johannes Rydzek ist ein weiterer Medaillen-Anwärter aus dem Allgäu. Der Nordische Kombinierer aus Oberstdorf holte 2018 in Pyeongchang Gold von der Großschanze und ist bereits sechsmaliger Weltmeister. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Johannes Rydzek ist ein weiterer Medaillen-Anwärter aus dem Allgäu. Der Nordische Kombinierer aus Oberstdorf holte 2018 in Pyeongchang Gold von der Großschanze und ist bereits sechsmaliger Weltmeister. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 9 von 15 Coletta Rydzek ist - wie ihr Bruder - dem nordischen Profi-Sport verfallen. Die jüngere Schwester des Kombinierers tritt in Peking im Langlauf an. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Coletta Rydzek ist - wie ihr Bruder - dem nordischen Profi-Sport verfallen. Die jüngere Schwester des Kombinierers tritt in Peking im Langlauf an. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 15 Julian Schmid vom SC Oberstdorf tritt bei den Olympischen Spielen für Deutschland in der Nordischen Kombination an. Er ist nicht verwandt mit den Fischinger Schmid-Brüdern. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Julian Schmid vom SC Oberstdorf tritt bei den Olympischen Spielen für Deutschland in der Nordischen Kombination an. Er ist nicht verwandt mit den Fischinger Schmid-Brüdern. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 11 von 15 Der Mindelheimer Skifahrer Julian Rauchfuss ist kurz vor den Spielen als 149. deutscher Athlet für den Olympia-Kader in Peking nachnominiert worden. Der 27-Jährige tritt im Riesenslalom und Slalom an. Bild: Monika Burig (Archivbild) Der Mindelheimer Skifahrer Julian Rauchfuss ist kurz vor den Spielen als 149. deutscher Athlet für den Olympia-Kader in Peking nachnominiert worden. Der 27-Jährige tritt im Riesenslalom und Slalom an. Bild: Monika Burig (Archivbild) 12 von 15 Laura Gimmler tritt im Ski-Langlauf an. Die 28-jährige Oberstdorferin läuft seit 2015 im Weltcup und gibt in Peking ihre Olympia-Premiere. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Laura Gimmler tritt im Ski-Langlauf an. Die 28-jährige Oberstdorferin läuft seit 2015 im Weltcup und gibt in Peking ihre Olympia-Premiere. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 13 von 15 Sofie Krehl aus Oberstdorf ist ebenfalls Langläuferin und Mitglied im Olympia-Kader der Deutschen für Peking. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Sofie Krehl aus Oberstdorf ist ebenfalls Langläuferin und Mitglied im Olympia-Kader der Deutschen für Peking. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 14 von 15 Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang tritt ebenfalls in Peking an. Für den gebürtigen Füssener sind es die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang tritt ebenfalls in Peking an. Für den gebürtigen Füssener sind es die ersten Olympischen Spiele seiner Karriere. Bild: Matthias Balk, dpa (Archivbild) 15 von 15 Friedrich Moch ist in Memmingen geboren und fährt für den WSV Isny und auch bei den Olympischen Spielen 2022. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Friedrich Moch ist in Memmingen geboren und fährt für den WSV Isny und auch bei den Olympischen Spielen 2022. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 1 von 15 Karl Geiger aus Oberstdorf ist eine der größten Medaillenhoffnungen im Skispringen. Bild: Czarek Sokolowski, dpa Karl Geiger aus Oberstdorf ist eine der größten Medaillenhoffnungen im Skispringen. Bild: Czarek Sokolowski, dpa

