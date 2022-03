Skifliegen in Planica: Für Karl Geiger geht es ab heute um den Sieg im Gesamt-Weltcup

Skispringen heute: Im Skisprung-Weltcup steht vom 24.3.2022 bis 27.3.2022 das Finale in Planica an. Infos zu TV-Übertragung, Livestream, Zeitplan.

25.03.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Wann ist heute Skifliegen? Wer sich für Skispringen interessiert, blickt auf das Weltcup-Finale vom 24. 3. bis 27. 3. 2022 in Planica (Slowenien). Beim Skifliegen fällt dort die Entscheidung im Weltcup 2021/2022 der Skispringer. Wer ist der Sieger der großen Kristallkugel? Diese Frage klärt ist beim Skispring-Finale auf der zweitgrößten Schanze der Welt, der Letalnica bratov Gorišek.

Infos zu TV-Übertragung, Livestream, Weltcup in der Übersicht.

(Lesen Sie auch: Unterschied Skispringen - Sieben wissenswerte Fakten und News zum Skifliegen)

Skifliegen in Planica: Das Weltcup-Finale der Skispringer vom 24.3. bis 27.3.2022 in Slowenien ist zugleich der Showdown für Karl Geiger vom SC Oberstdorf. Nach den beiden Einzel-Entscheidungen auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf am vergangenen Wochenende liegt er im Gesamt-Weltcup der Skispringer 66 Zähler hinter dem Führenden Ryoyu Kobayashi aus Japan. Beim Skifliegen in Planica werden insgesamt 200 Punkte vergeben.

(Lesen Sie auch: Karl Geiger - alles was Sie über den Allgäuer Starspringer wissen müssen)

Lesen Sie auch

Skiflug-WM heute live Skiflug-WM: Heute fällt Entscheidung im Einzel - So sehen Sie Durchgang 3 und 4 heute live im TV und Stream

Im Vorjahr hatte Geiger beide Einzel-Fliegen in Planica gewonnen und auch mit dem Team triumphiert. Zum Saison-Abschluss durfte er damals die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger im Weltcup entgegennehmen. Für Geiger lief es allerdings in der Quali nicht besonders rosig. Diese Auszeichnung wird in Planica 2022 erneut vergeben. Die Gastgeber setzen dabei große Hoffnungen auf Timi Zaic: Der Slowene führt nach seinem Sonntagssieg in Oberstdorf zusammen mit dem Samstagssieger von Oberstdorf, Stefan Kraft (Österreich), das Feld mit 160 Punkten an.

Skifliegen in Planica: Alle News zu TV-Übertragung, Sender, Stream und Startliste

Skifligen Planica , Einzel, Donnerstag, 24.03.2021





Beginn: 11 Uhr





HS240 Qualifikation





TV-Übertragung. Eurosport , ORF

Skifligen Planica , Einzel, Freitag, 25.03.2021





Beginn: 14 Uhr





Einzel HS 240, 1. und 2. Durchgang





TV-Übertragung: ARD , Eurosport , ORF





, , Livestream ARD Mediathek Bilderstrecke Skifliegen: Schanzenrekord in Oberstdorf 1 von 36 2 von 36 3 von 36 4 von 36 5 von 36 6 von 36 7 von 36 8 von 36 9 von 36 10 von 36 11 von 36 12 von 36 13 von 36 14 von 36 15 von 36 16 von 36 17 von 36 18 von 36 19 von 36 20 von 36 21 von 36 22 von 36 23 von 36 24 von 36 25 von 36 26 von 36 27 von 36 28 von 36 29 von 36 30 von 36 31 von 36 32 von 36 33 von 36 34 von 36 35 von 36 36 von 36 Domen Prevc fliegt in der Qualifikation am Sonntag zu einem neuen Schanzenrekord auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert Domen Prevc fliegt in der Qualifikation am Sonntag zu einem neuen Schanzenrekord auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert 1 von 36 Skifliegen in Oberstdorf - 33. Skiflug Weltcup - Heini-Klopfer-Schanze - SJ - Schanze - Schanzenrekord Domen Prevc SLO - 242,5 m Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert Skifliegen in Oberstdorf - 33. Skiflug Weltcup - Heini-Klopfer-Schanze - SJ - Schanze - Schanzenrekord Domen Prevc SLO - 242,5 m Bild: Ralf Lienert/Benedikt Siegert

Skifliegen Planica , Samstag, 26.03.2021





Beginn: 10 Uhr





Skifliegen-Teamwettbewerb HS240





TV-Übertragung: ARD , Eurosport , ORF





, , Livestream : ARD-Mediathek





: ARD-Mediathek Skifliegen Planica , Sonntag, 27.03.2021





Beginn: 9.55 Uhr:





Einzel: 1. und 2. Durchgang HS 240





TV-Übertragung: ARD , Eurosport ,





, , Livestream : ARD-Mediathek

Für die Damen endet die Weltcupsaison 2021/2022mit der Bluebird-Tour in Chaikovsky.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie, dass es bei den Fernsehsendern zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.