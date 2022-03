So sehen Sie die Skifliegen in Oberstdorf heute live im Fernsehen und Stream

Wann kommt wieder Skifliegen? Heute wird der Weltcup im Skifliegen in Oberstdorf 2022 live im TV und Stream übertragen. Termine und Sendezeiten hier.

19.03.2022 | Stand: 10:17 Uhr

Wann kommt Skifliegen? Heute und am Sonntag gehen die Skispringer in Oberstdorf zum vorletzten Mal in der Weltup-Saison 2021/22 auf Weitenjagd von der Skiflugschanze "Heini Klopfer Schanze" im Allgäu. Für Karl Geiger vom SC Oberstdorf spitzt sich beim Skifliegen in seinem Geburtsort der Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg gegen den Japaner Ryōyū Kobayashi zu: Nach Oberstdorf steht dann am übernächsten Wochenende nur noch das abschließende Skifliegen in Planica/Slowenien auf dem Zeitplan.

Kann der Allgäuer Skispringer den Rückstand auf den Vierschanzentournee-Sieger verkürzen oder gar wieder die Führung übernehmen? Die Vorbereitungen sind abgeschlossen - im TV und im Live-Stream können es die Zuschauer ab heute mitverfolgen. Wann kommt Skifliegen im Fernsehen? Hier gibt es die Antwort für die Wettbewerbe in Oberstdorf 2022 - Sendezeiten, Sender, Start und Zeitplan.

Skifliegen in Oberstdorf 2022 - Heini-Klopfer-Schanze: Zeitplan





Freitag, 18. März 2022: Qualifikation 15 Uhr: Training 17.15 Uhr: Qualifikation



Samstag, 19. März 2022: 1. Einzelwettkampf im Skifliegen 14.45 Uhr: Probedurchgang 16 Uhr: 1. Wertungsdurchgang anschließend: Finaldurchgang (ab ca. 17.15 Uhr)



Sonntag, 20. März 2022: 2. Einzelwettkampf im Skifliegen 14.45 Uhr: Qualifikation 16 Uhr: 1. Wertungsdurchgang anschließend: Finaldurchgang (ab ca. 17.15 Uhr)



So sehen Sie die Skifliegen in Oberstdorf live im TV und Stream:





Die Übertragung des Skifliegens 2022 in Oberstdorf wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: Live im Free-TV im ZDF . Die Einzelwettbewerbe am Samstag und Sonntag werden im Rahmen des "Sportstudio live" übertragen, moderiert von Katrin Müller-Hohenstein . Im frei empfangbaren Fernsehen werden die Skiflug-Weltcups außerdem auf Eurosport 1 und auf ORF 1 übertragen. Das ZDF zeigt das Skifliegen auch im kostenlosen Livestream . Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet. Enthalten ist dieser Stream unter anderem in einem DAZN-Abo.



Rekord beim Skifliegen in Oberstdorf: Wer hält den Schanzenrekord?

Den Schanzenrekord beim Skifliegen in Oberstdorf hält der Norweger Daniel-André Tande mit 238,5 Metern. Er stellte den Rekord beim Skifliegen 2018 auf. Übrigens: Karl Geiger flog auf seiner Heim-Schanze in Oberstdorf im Einzel noch nie aufs Podest (anders als beim Skispringen in der Audi Arena).

