Sieben wissenswerte Fakten und News zum Skifliegen

Heute geht die Skiflug-WM 2022 in Vikersund weiter. Was ist der Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen? Das und mehr News und Fakten lesen Sie hier.

11.03.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Von Donnerstag, 10. März, bis Sonntag, 13. März, ist Skiflug-WM in Vikersund. In diesem Artikel finden Sie Wissenswertes und aktuelle News zum Skifliegen. Wir geben unter anderem Antworten auf folgende Fragen zum Skiflug und Skisprung:

Wann ist Skifliegen in Vikersund 2022?

Wann ist wieder Skifliegen?

Was ist der Unterschied zwischen Skisprung und Skiflug?

Welche ist die größte Skiflugschanze der Welt?

Was ist der Rekord im Skifliegen?

Gab es schon einmal Unfälle beim Skifliegen?

Wer moderiert das Skifliegen im TV?

Wann ist Skifliegen in Vikersund 2022?

Die Skiflug-WM in Vikersund 2022 in Norwegen findet von Donnerstag, 10. März, bis Sonntag, 13. März statt. Mit dabei ist auch wieder der Skiflug-Weltmeister Karl Geiger aus Oberstdorf.

Bilderstrecke

Karl Geiger: Die größten Erfolge des Skispringers

1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) 2 von 7 Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang holte das deutsche Team um (von links) Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im Mannschaftswettbewerb. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 3 von 7 Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild) 4 von 7 Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Karl Geiger auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere: Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2020/21 siegte der Oberstdorfer auf seiner Heimschanze. Einziger Wermutstropfen war, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer im Stadion an der Schattenbergschanze zugelassen waren. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 5 von 7 Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Bei der 69. Austragung der Vierschanzentournee verpasste Karl Geiger nur knapp den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannwald 2001/2002. Im Januar 2021 triumphierte der Pole Kamil Stoch (Mitte) in der Gesamtwertung vor dem Allgäuer und dem Polen Dawid Kubacki (rechts). Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 6 von 7 Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in seinem Heimatort Oberstdorf holte Karl Geiger vier Medaillen aus vier Wettkämpfen. Darunter zweimal Gold im Team und Mixed-Team, sowie Silber im Einzelspringen von der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 7 von 7 Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) Im slowenischen Planica durfte Karl Geiger zum Ende der Saison 2020/21 den Gesamtsieg im Skiflug-Weltcup feiern. Wenige Monate zuvor war er an selber Stelle Skiflug-Weltmeister im Einzel geworden. Bild: Milos Vujinovic, SOPA Images/dpa (Archivbild) 1 von 7 Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild) Im November 2012 debütierte Karl Geiger im Skisprung-Weltcup. Zwei Wochen später sprang der damals 19-Jährige in Russland erstmals in die Top Ten. Auf der Olympiaschanze von Sotschi wurde er starker Sechster. Bild: Sergei Ilnitsky, dpa (Archivbild)

Wann ist wieder Skifliegen?

Das nächste Skifliegen nach dem Wettkampf in Vikersund ist der Skiflug-Weltcup in Oberstdorf von Freitag, 18. März, bis Sonntag, 20. März 2022.

Was ist der Unterschied zwischen Skisprung und Skiflug?

Beim Skiflug haben die Sportlerinnen und Sportler einen längeren Anlauf auf der Schanze als beim Skisprung. Sie können deshalb eine höhere Geschwindigkeit aufnehmen und "fliegen" länger durch die Luft. Dadurch erreichen sie größere Weiten als beim Skisprung.

Welche ist die größte Skiflugschanze der Welt?

Gemessen am Schanzenrekord ist die Skiflugschanze Vikersundbakken in Vikersund (Norwegen) die größte der Welt. Sie hat eine Hillsize von 240 Metern und der K-Punkt (Konstruktionspunkt) liegt auf 200 Metern. Als zweitgrößte Skiflugschanze der Welt gilt die Letalnica bratov Gorišek in Planica (Slowenien). Sie hat zwar die gleiche Hillsize und K-Punkt, der Schanzenrekord ist jedoch niedriger.

Was ist der Weltrekord im Skifliegen?

Der Österreicher Stefan Kraft hält seit 2017 den Weltrekord im Skifliegen mit einer Weite von 253,5 Metern. Er knackte den Rekord von der Schanze in Vikersund und hält dort auch den aktuellen Schanzenrekord.

Der Österreicher Stefan Kraft hält seit 2017 den Weltrekord im Skifliegen mit einer Weite von 253,5 Metern von der Skiflug-Schanze in Vikersund. Bild: Terje Bendiksby/NTB, dpa (Archivbild)

Gab es schon einmal Unfälle beim Skifliegen?

Der Norweger Daniel André Tande ist am 25. März 2021 beim Skifliegen in Planica so schwer gestürzt, dass er dem Tod nahe stand. Er musste intubiert und damit künstlich beatmet werden. Bei dem Unglück brach sich Tande das Schlüsselbein und seine Lunge wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall beim Skifliegen musste man ihn im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzen. Nach 19 Tagen konnte er die Klinik verlassen. Tande ist aber schon wieder zurück auf der Schanze.

Wer moderiert das Skifliegen im TV?

Die Skiflug-WM in Vikersund 2022 läuft in der ARD. Moderiert werden die TV-Übertragungen im Skispringen und Skifliegen von Journalistin Lea Wagner und TV-Experte Sven Hannawald.

