So sehen Sie das Skispringen der Damen in Titisee-Neustadt live im TV und Stream

Der Skisprung-Weltcup macht am Freitag und Samstag Halt in Titisee-Neustadt im Schwarzwald: So sehen Sie das Springen der Damen heute live im TV und Stream.

10.12.2022 | Stand: 06:11 Uhr

Nach Lillehammer und Wisla steht für die Skisprung-Damen der dritte Weltcup-Austragungsort an: Titisee-Neustadt in Baden-Württemberg. Erstmals springen die Frauen damit in der noch jungen Saison 2022/23 in Deutschland. Am 10.12. und 11.12. wird der Weltcup mit der deutschen Titelhoffnung Katharina Althaus ( Oberstdorf) gezeigt.

Im norwegischen Lillehammer konnte die Oberallgäuerin beim Saisonauftakt auf der kleinen HS98-Schanze siegen. Tags darauf auf der Großschanze (HS140) verpasste sie das Podest nur knapp. In Wisla wurde Althaus zunächst nur 21. Beste Deutsche war Selina Freitag auf Platz 19. Doch im zweiten Springen in Polen stieg Althaus erneut auf das Podest - sie wurde Zweite.

In diesem Artikel blicken wir auf den Skisprung-Weltcup 2022/23 der Damen in Titisee-Neustadt und beantworten folgende Fragen:

Wann läuft Skispringen im TV?

Wird das Skispringen heute im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen heute?

Skispringen der Damen in Titisee-Neustadt 2022 - Zeitplan und Uhrzeit

Freitag, 9.12.2022: 14 Uhr - Offizielles Training Damen (zwei Durchgänge)

Samstag, 10.12.2022: 10.30 Uhr - Probe Mixed-Team 11.45 Uhr - 1. Durchgang Mixed-Team Anschließend - Finaldurchgang

Sonntag, 11.12.2022: 11 Uhr - Qualifikation Damen 12.15 Uhr - 1. Durchgang Einzelspringen Damen Anschließend - Finaldurchgang



Wird das Skispringen der Damen aus Titisee-Neustadt live im TV gezeigt?

Gute Nachricht für alle Skisprung-Fans: Ja, das Weltcup-Skispringen am Wochenende aus Titisee-Neustadt wird live im Fernsehen übertragen. Der Mixed-Wettbewerb am Samstag, 10. Dezember, läuft im ZDF. Allerdings schaltet der Sender wohl nicht ganz pünktlich zum Start nach Titisee-Neustadt. Vorher zeigt das Zweite noch die Verfolgung der Damen im Biathlon-Weltcup aus Hochfilzen. Erst ab 12.15 Uhr ist das Springen im ZDF zu sehen. Wer nichts verpassen will, ist auf Eurosport 1 besser aufgehoben. Hier startet die Übertragung um 11.30 Uhr.

Das Einzelspringen der Damen am Sonntag, 11. Dezember, ist ebenso im ZDF zu sehen. Aber erneut nicht in voller Länge. Denn bis 13 Uhr überträgt das Zweite wieder Biathlon aus Hochfilzen. Der Finaldurchgang ist jedoch im TV-Plan eingeplant.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen?

Das ZDF bietet neben der linearen Ausstrahlung im TV auch einen kostenlosen Livestream im Internet an. So ist das Mixed-Springen am Samstag, 10.12., dort zu sehen. Ebenso das Einzelspringen der Damen am Sonntag, 11.12. Allerdings ist auch im Livestream nur der finale Durchgang zu sehen. Auch hier wird vorher Biathlon aus Hochfilzen gezeigt.

Auch Eurosport bietet einen Live-Stream mit der Übertragung des Mixed-Springens aus Titisee-Neustadt am Samstag, 10.12., im Eurosport Player an. Auch über die Streaming-Plattformen DAZN und Joyn ist Eurosport zu empfangen, allerdings sind diese Livestreams allesamt kostenpflichtig.