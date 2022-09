Sky verlängert Vertrag: Kein Formel-1-Rennen mehr bei RTL im Free-TV

Formel 1 im Free-TV bei RTL? Damit ist wohl demnächst endgültig Schluss. Denn Sky hat sich in einem neuen Vertrag sehr exklusive Senderechte gesichert.

30.09.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Formel 1 live im Free-TV bei RTL? Das dürfte bald endgültig Geschichte sein. 2021 und auch in der laufenden F1-Saison 2022 zeigte RTL noch vier Formel 1-Rennen live im Free-TV. Doch jetzt steht fest: Die Königsklasse des Motorsports wird im deutschen Fernsehen - Stand heute - bald nur noch im Pay-TV laufen. Denn Sky hat seinen Medienrechte-Vertrag mit der wichtigsten Motorsportserie bis 2027 verlängert - und erhält dafür noch mehr Exklusivität.

Die wichtigsten Infos zur Formel 1 im Free-TV 2023 bis 2027 im Überblick:

Wer hat aktuell die TV- und Streaming-Rechte an der Formel 1 in Deutschland?

Sky hat seit 2021 die Rechte für den deutschen Markt exklusiv. Derzeit gibt es pro Jahr aber noch die vertraglich abgesicherten vier Live-Übertragungen im Free-TV bei RTL. Diese Saison überträgt RTL - wie schon 2021 - dank einer Sub-Lizenzierung. Drei Rennen wurden bereits gezeigt, das letzte RTL-Rennen in dieser Saison ist der Grand Prix von Brasilien in São Paulo am 13. November.

Wie geht es in Zukunft bei der Formel 1 im TV weiter?

Sky hat sich die Formel 1-Übertragungsrechte nun bis 2027 gesichert. Der neue Vertrag umfasst laut Mitteilung vor dem Singapur-Rennen "alle Rennwochenenden exklusiv live und die Rennen der Heimatländer gleichzeitig live im frei empfangbaren Fernsehen". Was für das Medien-Unternehmen ein erneuter Coup im Kampf um Sportrechte ist, wird für viele deutsche Motorsport-Anhänger zum Ärgernis: Wer sich kein Abonnement leisten kann oder will, wird nach derzeitigem Stand dann kein Rennen mehr im frei empfangbaren Fernsehen schauen können.

Ab wann gibt es keine Formel 1 mehr im Free-TV bei RTL?

Der neue Vertrag gilt ab 2024. Zur Saison kommendes Jahr - hier der Rennkalender 2023 - gibt es noch keine Informationen, ob RTL noch einmal Rennen im Free-TV überträgt.

Könnte sich das ändern, wenn die Formel 1 wieder in Deutschland fährt?

Derzeit steht in den Sternen, ob es in Deutschland überhaupt wieder einen Heim-Grand-Prix geben wird. Die Austragung scheitert auch an der Finanzierung. Zuletzt hatte es in Deutschland 2019 einen Großen Preis auf dem Hockenheimring gegeben. Eine Rückkehr gilt derzeit noch als unwahrscheinlich, mit dem Formel-1-Einstieg von Audi 2026 und eventuell auch Porsche könnte sich das ändern.

Wie laufen die Formel 1-Übertragungen bei Sky?

Die Investitionen in die Formel 1 scheinen sich für Sky zu lohnen. Vor allem angesichts des Verlustes von Fußball-Rechten ist der Motorsport wichtig, wurde kontinuierlich mit dem Kauf von Rechten und mit dem eigenen Kanal namens F1 ausgebaut. Das Sport-Paket mit der Formel 1 kostet bei Sky derzeit regulär 25 Euro. "Unsere Quoten haben sich überdurchschnittlich positiv entwickelt", sagte Sportchef Charly Classen. "Sky Sport F1 ist eine Erfolgsgeschichte, und es freut mich immens, dass wir uns die Live-Rechte langfristig bis 2027 sichern konnten."