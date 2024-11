So sehen Sie den Männer-Slalom aus Levi im TV und Stream

Der Levi-Slalom live im TV, Stream und der Mediathek: In Finnland steht heute am Sonntag (17.11.2024) der erste Herren-Slalom im alpinen Ski-Weltcup-Kalender 2024/25 auf dem Programm. Nach dem Riesenslalom-Auftakt in Sölden Ende Oktober geht es für die Männer heute aktuell das erste Mal in dieser Saison durch den engen Stangen-Wald. Ab 10 Uhr steht heute der 1. Slalom-Durchgang in Levi auf dem TV-Programm, mittags gibt es dann live die Übertragung des zweiten Laufs des Slaloms der Herren aus Levi.

Kommt heute Slalom im TV? Wann ist der Start in Levi? Hier Ergebnisse und Uhrzeit zur Free-TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek des Männer-Skirennens in Levi/Finnland 2024.

Ski Weltcup Herren: Salom in Levi live - Zeitplan, Sender und TV-Termine 2024 in der Übersicht

Sonntag, 17.11.2024 - Slalom heute der Herren in Levi

10 Uhr: Slalom Männer heute, 1. Durchgang

Fernsehen: live im BR und auf Eurosport 1

13 Uhr: Slalom Männer in Levi, 2. Lauf

Livestream: BR Mediathek, sportschau.de (kostenlos), und im Eurosport-Livestream auf Discovery+, Joyn oder DAZN (kostenpflichtig)

Levi: Slalom heute der Herren live im Free-TV - Infos zur Übertragung des Skirennens im Fernsehen

Der Slalom der Herren heute in Levi in Finnland am Sonntag (17. November 2024) wird live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Allerdings läuft das Männer-Skirennen nicht im ersten Programm der ARD, sondern im BR-Fernsehen. Hier werden sowohl der 1. als auch der 2. Lauf des Levi-Slaloms live übertragen.

Der Sender Eurosport ist in der Regel ebenfalls frei empfangbar via Kabel und überträgt in seinem ersten Programm den Slalom-Weltcup-Auftakt der Herren aus Levi 2024.

Eine Übertragung des Ski-alpin-Herren-Weltcups live aus Levi gibt es auch beim ORF. ORF 1 zeigt die beiden Läufe des Herren-Slaloms heute am Sonntag live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in Teilen des Allgäus und Bayerns kostenlos zu empfangen.

Slalom in Levi heute (17.11.24) der Männer live im TV-Stream und der Mediathek

Einen Livestream des Herren-Slaloms in Levi heute gibt es im Internet unter sportschau.de/streams sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn und DAZN.

Levi-Slalom im TV: Hirscher-Comeback, Linus Straßer will Feller und Co. angreifen

Live im Free-TV, Stream und der Mediathek werden sich die Augen der Ski-alpin-Fans heute auf die mit Spannung erwartete Rückkehr von Slalom-Superstar Marcel Hirscher richten. Nachdem der zweimalige Olympiasieger und siebenfache Weltmeister in Sölden im Riesenslalom als 23. direkt in die Punkte gefahren ist, wird es im finnischen Levi beim Slalom heute live noch spannender für den 35-Jährigen. „Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe“, erklärte der achtmalige Weltcup-Gesamtsieger.

Hirscher fährt inzwischen nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter. In Levi gewann er 2013, 2016 und 2018 den Slalom. 135 Kilometer nördlich des Polarkreises gefällt Hirscher vor allem „das Gefühl der Abgeschiedenheit und das Erleben der lappländischen Traditionen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird dies mein letztes Mal dort sein“.

Nach einjähriger Pause feiert in Levi außerdem Top-Slalomfahrer Lucas Braathen sein Comeback. Der Norweger startet in der neuen Weltcup-Saison für Brasilien. Ansonsten richten sich die Augen heute auf die üblichen Slalom-Favoriten wie den Österreicher Manuel Feller, den Norweger Henrik Kristoffersen und den Münchner Linus Straßer.

