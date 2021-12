So sehen Sie das Formel-1-Rennen in Saudi Arabien live im Free-TV und als Stream

Die Formel 1 2021 fährt am Wochenende in Saudi Arabien. Sind Training, Qualifying und Rennen im Free-TV zu sehen? Wo Sie Livestream und Übertragung finden.

Formel 1 2021 in Saudi Arabien: Zum ersten Mal startet die F1 am Wochenende auf dem Jeddah Corniche Circuit und die Premiere könnte spannender nicht sein für Rennsport-Fans. Denn das Duell Hamilton-Verstappen geht in die entscheidende Phase - zu ungewohnten Zeiten, wie auch Freies Training und Qualifying.

Für Fans ohne Pay-TV-Zugang gibt es gute Nachrichten: Der Große Preis von Saudi-Arabien am Sonntag, 5.12.21, ist live im Free-TV zu sehen. Wann startet das Rennen? Hier Termine und Sender in der Übersicht.

Großer Preis von Saudi Arabien 2021 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 3. Dezember 2021: F1 Freies Training

1. Freies Training: 14.30 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

2. Freies Training: 18.00 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

3. Freies Training: 15 Uhr (live bei Sky, F1 TV Pro, ServusTV)

Qualifying: 18 Uhr (live auf Sky, F1 TV Pro, ServusTV, SRF2/SRFinfo)

Sonntag, 5. Dezember 2021: F1 Rennen Saudi Arabien

Rennen: 18.30 Uhr (live bei RTL, Sky, F1 TV Pro, ServusTV, SRFinfo)

Kann ich die Formel 1 2021 live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live und durchgehend im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2021 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Lediglich wenige Formel 1-Rennen waren heuer auf RTL im Free-TV zu sehen sein:

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

09.05.2021: Spanien / Barcelona

12.09.2021: Italien / Monza

7.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Das Rennen in Saudi Arabien wird aber ebenfalls im Free-TV bei RTL zu sehen sein.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Saudi-Arabien 2021

Strecke : Jeddah Corniche Circuit

: Jeddah Corniche Circuit Länge: 6175 Meter

6175 Meter Kurven: 27

27 Besonderheiten: Der Jeddah Corniche Circuit ist der schnellste Straßenkurs der Formel 1 mit bis zu geschätzten 322 km/h.

Der Jeddah Corniche Circuit ist der schnellste Straßenkurs der Formel 1 mit bis zu geschätzten 322 km/h. Die letzten Sieger: Keiner, der Kurs ist völlig neu.

Tatsächlich hat Max Verstappen in Dschidda die erste Chance auf den vorzeitigen Titel. Die Ausgangslage für den 24-jährigen Niederländer ist bei acht Punkten Vorsprung auf Lewis Hamilton klar: Er muss selber mindestens Zweiter werden, um vielleicht schon beim vorletzten Rennen der Saison erstmals Weltmeister werden zu können.

Die langen Vollgaspassagen und die schnellen Kurven solltenallerdings Mercedes eher liegen. "Das Auto hat sich in letzter Zeit gut entwickelt und ist wahrscheinlich so gut wie noch nie in dieser Saison", meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff und bescheinigte seinem Rennstall "ein starkes Momentum".

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Mick Schumacher richtet sich bei der Formel-1-Premiere auf dem Straßenkurs in Saudi-Arabien auf hohe Anforderungen ein. "Man muss ein extrem hohes Level an Konzentration im Rennen haben", prognostizierte der Haas-Pilot. Um die Top-Plätze wird Schumacher natürlich nicht mitfahren - anders als Vettel, der wieder einmal in den Top 10 landen könnte.

Wie ist der Rennkalender der Formel 1 in der Saison 2021?

