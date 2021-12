Jubel nach Platz drei im Riesenslalom-Weltcup! Das ist das Allgäuer Ski-Ass Alexander Schmid

Skifahrer Alexander Schmid aus Fischen gehört zu den besten Riesenslalom-Fahrern der Welt. Zum Weltcup kam er über seine Mutter - auch sein Bruder fährt Ski.

Alexander Schmid aus Fischen im Allgäu ist einer der besten deutschen Skifahrer im Weltcup. Der 27-Jährige ist vor allem auf Riesenslalom und Parallel-Events spezialisiert. Auch bei den meisten Slalom-Weltcups geht das Ski-Ass an den Start.

Privat stand er im Alter von zwei Jahren bereits das erste Mal auf Skiern. Alexander Schmids Mutter Carola war ebenfalls aktive Skirennläuferin im Weltcup. Mit Vier fing er auf Bestreben seiner Eltern an im heimischen Skiclub zu trainieren.

Skirennläufer Alexander Schmid im Weltcup

Seit der Saison 2014/2015 fährt Alexander Schmid im Ski-Weltcup. Sein erstes Rennen bestritt er im Oktober 2014 zum damaligen Saisonauftakt in Sölden.

Im Dezember 2017 holte Alex Schmid erstmals Weltcup-Punkte. Im Riesenslalom von Val d'Isere fuhr er auf den sechsten Platz und qualifizierte sich dadurch direkt für Olympia 2018 in Südkorea.

Alexander Schmid bei Olympia

Bislang nahm Alexander Schmid einmal an Olympischen Winterspielen teil - 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Dabei startete der Allgäuer im Riesenslalom und im Team-Wettbewerb. In seiner Paradedisziplin, dem Riesentorlauf, schied Schmid im ersten Durchgang aus. Zusammen mit dem deutschen Team wurde er Fünfter.

Alexander Schmid bei seiner ersten und bislang einzigen Olympia-Teilnahme in Südkorea 2018. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat Alexander Schmid fest im Blick. Um sich zu qualifizieren, muss der Fischinger einmal unter die Top-acht oder zweimal unter die Top-15 im Weltcup 2021/22 fahren.

Kurz vor Weihnachten 2021 schaffte es Skirennfahrer Alexander Schmid in einem Riesenslalom-Weltcup im Einzel erstmals auf das Podest. In Alta Badia fuhr der 27-Jährige nach einer starken Vorstellung auf Platz drei.

Steckbrief zu Alexander Schmid

Geburtsdatum: 9. Juni 1994

9. Juni 1994 Geburtsort: Oberstdorf

Oberstdorf Wohnort: Fischen im Allgäu

Fischen im Allgäu Verein: SC Fischen

SC Fischen Größte Erfolge: Fünf Mal auf einem Weltcup-Podest (einmal im Einzel, zweimal Team, zweimal Parallel-Event), WM-Bronze im Team in Cortina d'Ampezzo 2021

Fünf Mal auf einem Weltcup-Podest (einmal im Einzel, zweimal Team, zweimal Parallel-Event), WM-Bronze im Team in Cortina d'Ampezzo 2021 Hobbys: Radfahren, Wandern, Skitouren

Radfahren, Wandern, Skitouren Social Media: Bei Instagram hat Alexander Schmid 10.200 Abonnenten (Stand Dezember 2021)

Alexander Schmid und Bruder Manuel Schmid

Alexander Schmids älterer Bruder Manuel Schmid ist ebenfalls Ski-Weltcup-Fahrer. Doch die Brüder fahren fast nie die selben Rennen. Der 28-Jährige Manuel hat sich auf die Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert.

Die Weltcup-Saison 2021/2022 verpasst Manuel Schmid. Beim Gletscher-Training im Sommer verletzte er sich bei einem schweren Sturz in Saas-Fee in der Schweiz an den Brustwirbelfortsätzen und zog sich einen Kreuz- und Innenbandbandriss im rechten Knie zu. Damit fällt der Allgäuer für die gesamte Olympia-Saison aus.

