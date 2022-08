Allgäu Comets gewinnen in Saarbrücken 43:42 und erreichen Play-offs

Jubel nach dramatischer Schlussphase. Gegner im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft ist in 14 Tagen Braunschweig.

27.08.2022 | Stand: 21:26 Uhr

Mit einem hauchdünnen 43:42-Auswärtssieg am letzten Hauptrunden-Spieltag bei den Saarland Hurricans haben die Erstliga-Footballer der Allgäu Comets das Play-off-Viertelfinale der German Football League (GFL) erreicht. Mit einer taktischen Meisterleistung und einem überragenden Quarterback Kenyatte Allen hat die Mannschaft von Trainer Elias Gniffke vor allem in der zweiten Halbzeit offensiv stark aufgedreht und sich den Auswärtssieg redlich verdient.

Comets laufen lange Rückstand hinterher

Vor allem im letzten Viertel war die Partie heiß umkämpft. Die Comets liefen meist einem Rückstand hinterher und ging erst acht Minuten vor Ende der Partie erstmals in Führung. Danach vergaben die Kometen einige Versuche leichtfertig und verpassten die Vorentscheidung, während die Canes aus Saarbrücken im eigenen Ludwigsparkstadion nie aufgaben, von zahlreichen Missverständnissen in der Comets-Defense profitierten und am Ende noch einmal gefährlich herankamen. Fürs Erreichen der Play-offs hätten auch die Saarländer einen Sieg gebracht. Am Ende aber jubelten die Allgäuer, Devan Burrell schlug nach dem Handshake mit den Hurricans in der Spielfeldmitte vor lauter Freude ein Rad und einen Salto, um sich gleich danach mit seinen Teamkollegen beim mitgereisten Comets-Anhang persönlich zu bedanken.

Comets rücken sogar auf Tabellenplatz drei vor

Nach dem knappen Erfolg und dem gleichzeitigen Sieg des Südmeisters Schwäbisch Hall gegen Straubing rücken die Comets sogar auf Tabellenplatz drei vor und treffen damit im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft auf die New Yorker Lions Braunschweig, dem Zweiten der Nord-Gruppe. Das Spiel findet am 10./11. September in Braunschweig statt. Der genaue Termin wird in den nächsten Tagen festgelegt.

Comets-Headcoach Elias Gniffke war hochzufrieden mit seiner Mannschaft, sprach von einem verdienten Erfolg und gab sich in Hinblick auf das Play-Off-Viertelfinale in Braunschweig kämpferisch: "Wir freuen uns darauf und werden auch dort ein unangenehmer Gegner sein."

Statistik: Die Touchdowns (jeweils 6 Punkte) für die Comets erzielten 2 x Derrick Harvey (zum Zwischenstand von 6:14 und 13:21), 2 x Pascal Rüegg (20:21 und 27:28), 2 x Kenyatte Allen (34:28 und 42:34). Eine 2-Punkte-Conversion gelang Harvey (36:28), Marcel Schade war bei allen fünf Zusatzkicks erfolgreich.

