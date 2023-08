Rekorde, Foto-Finish und ein Jubiläum: 1800 Athleten beim Allgäu Panorama Marathon

Beim Allgäu-Panorama-Marathon starten Athleten aus 40 Nationen. Michael Zweigart liefert in der Königsdisziplin eine Gala, im Marathon passiert Historisches.

Es war der erwartete Showdown der Großmeister – und es wurde zum nächsten Triumphzug für Michael Zweigart. Der 27-jährige Immenstädter legte beim Allgäu-Panorama-Marathon in Sonthofen die nächste Gala hin und zauberte bei seinem Sieg auf der Ultra-Distanz die zweitschnellste Zeit der APM-Geschichte auf die Strecke: Der Athlet vom Allgäu Outlet Raceteam legte die Königsdisziplin über 69,3 Kilometer und 3119 Höhenmeter in 6:11:50 Stunden zurück und feierte damit seinen zweiten Sieg nach 2021.

Dominator Michael Zweigart brilliert

„Ich bin überglücklich. Ich wusste früh, dass es gut läuft, aber auf so einer langen Strecke kann immer was passieren“, sagte der neue Dominator der Allgäuer Ultratrail-Szene. Bei den Frauen wiederholte die Memmingerin Marie Kreft in 8:11:02 Stunden ihren Sieg auf der Ultra-Distanz.

Zweigart, der vor zwei Jahren überraschend in 6:35 Stunden gesiegt hatte und seither einen kometenhaften Aufstieg mit Erfolgen in Serie erlebt, distanzierte Vorjahressieger und „APM-Legende“ Stefan Lämmle aus Wiggensbach um unglaubliche 24:28 Minuten (6:38:18). „Es ist eine Freude und ein Genuss, zu sehen, mit welcher Leichtigkeit Michi läuft“, lobte Lämmle, der mit seinen Zeiten nunmehr viermal in den Top 15 der APM-Geschichte auftaucht. „Insofern bin ich über Rang zwei sehr, sehr glücklich. Dieses Rennen ist immer wieder außergewöhnlich.“

Axel Reusch: "Haben die Kurve gekriegt"

Tatsächlich schrieb der fünfmal zu Bayerns bestem Marathon gewählte APM neben dem Kampf der Ultra-Stars in seiner 16. Auflage einmal mehr faszinierende Geschichten. Und so trübte auch die Tatsache, dass sich etliche Halbmarathon-Läufer wegen eines Missverständnisses bei der Streckenausweisung verliefen, nicht die Stimmung der Organisatoren Axel Reusch und Christian Feger: ein Teilnehmerrekord von 1800 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen, ein Streckenrekord beim Hörnerlauf, ein historisches Foto-Finish im Marathon und all das bei schon vormittags 29 Grad. „Es macht mich stolz, dass der APM nach wie vor so eine breite Fanbasis hat“, freute sich Reusch. „Viele Events kämpfen nach der Pandemie noch immer und wir scheinen die Kurve gekriegt zu haben.“

Ein Großteil der Teilnehmer wagte sich traditionell an den Marathon. Fast 500 Athleten nahmen die 42,195 Kilometer und 1370 Höhenmeter in Angriff. Das Unglaubliche: Erstmals in der Geschichte kam es bei den Marathoni zu einem Fotofinish. Nach 3:27:14 Stunden erreichte der Westallgäuer Kilian Obermeyer (LTC Wangen) zeitgleich mit dem Memminger Triathleten Chris Brader das Ziel, hatte aber hauchdünn die Nase vorn. Bei den Frauen siegte die Österreicherin Sandra Müller (4:06:55). Eine andere Läuferin knackte jedoch einen Rekord beim beliebten Hörnerlauf. Die Hessin Nadine Hübel unterbot in 1:42:41 Stunde die Bestmarke der Wildpoldsriederin Carol-Ann Eberle von 2021 (1:43.31) auf den 18,3 Kilometern nach Grasgehren.

Beim Halbmarathon triumphieren Charlotte Heim und Simon Pulfer

Allerdings hatten die Lokalmatadore neben Zweigart durchaus weiteren Grund zum Jubeln. Während Top-Triathletin Madlen Kappeler, vor einem Monat dominante Siegerin beim Nebelhornberglauf, noch beim „5k“ Charlotte Heim vom Allgäu Outlet Raceteam distanzierte, wiederholte die 27-jährige Heim dafür tags darauf ihren Vorjahressieg im Halbmarathon. Und das in 1:32:01 Stunden, obwohl sich die Hindelangerin sogar noch wie zahlreiche andere verlief. Das passierte Mittelstreckler Simon Pulfer (Outlet Raceteam) nicht. Der Sonthofer triumphierte nach seinem dritten Rang 2021 und dem zweiten Rang 2022 erstmals auf der Halbmarathon-Strecke (1:15:08).

Jörg Schreiber (links) lief seinen 250. Marathon. Bild: Dominik Berchtold

Und so freute sich Axel Reusch nach dem 16. Allgäu-Panorama-Marathon nicht nur über Rekorde und historische Momente bei Kaiserwetter, sondern auch über ein besonderes Jubiläum. Der Kemptener Jörg Schreiber absolvierte seinen insgesamt achten Start beim APM und den 250. Marathon seines Lebens. „Das ist ein super Rennen vor der Haustüre mit vielen bekannten Gesichtern auf der Startliste. Es ist immer eine Freude, hier zu laufen“, sagte der 60-Jährige, der von Axel Reusch mit der Startnummer 250 ausgestattet wurde. Schreiber wurde in 4:50:53 Stunden achtbarer 76., das war allerdings nebensächlich. „Inzwischen laufe ich für die Freude am Laufen“, sagte der Kemptener. „Ich mache das, so lange ich Antrieb und Spaß habe. Im besten Fall noch ein paar Jahre.“ Seinen ersten „42er“ lief Jörg Schreiber übrigens beim Göltzschtal-Marathon in Sachsen – im Herbst 1995. Ein halbes Jahr später wurde Michael Zweigart geboren.

Die Sieger des Allgäu Panorama Marathons 2023 auf einen Blick

Ultra-Distanz Michael Zweigart (Allgäu Outlet Raceteam/6:11:50) – Marie Kreft (Memmingen/8:14:02).

Michael Zweigart (Allgäu Outlet Raceteam/6:11:50) – Marie Kreft (Memmingen/8:14:02). Marathon-Distanz Kilian Obermeyer (LTC Wangen/3:27:14) – Sandra Müller (Österreich/4:06:55)

Kilian Obermeyer (LTC Wangen/3:27:14) – Sandra Müller (Österreich/4:06:55) Halbmarathon Simon Pulfer (1:15:08) – Charlotte Heim (beide AORT/1:32:01)

Simon Pulfer (1:15:08) – Charlotte Heim (beide AORT/1:32:01) Hörnerlauf Benedikt Nußbaum (TSV Bernstadt/1:31:59) – Nadine Hübel (Dipperz/1:42:41, Rekord)

