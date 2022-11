Allgäu-Triathlon zum besten Triathlon Deutschlands gewählt

Der Allgäu-Triathlon wird in zwei Kategorien als bester Triathlon Deutschlands ausgezeichnet. Die Anmeldung für den "Kult" 2023 startet Anfang Dezember.

29.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der Allgäu-Triathlon in Immenstadt ist deutschlandweit Spitze. Der „Kult“, der heuer zum 40. Mal stattgefunden hat, hat bei den Triathlon-Awards 2022 in den Kategorien „Beste Kurzdistanz“ und „Beste Mitteldistanz“ den ersten Platz abgeräumt. Letztere gewannen die Veranstalter von der Allgäu-Triathlon GmbH zum dritten Mal in Folge. Den Preis für die beste Kurzdistanz erhielten die Allgäuer erstmals.

Stellvertretend für die etwa 600 Helferinnen und Helfer nahmen Orga-Leiter Marlon Wörndl, Paul Sauter sowie Rennleiter Hannes Blaschke die Trophäen bei der Preisverleihung in Langen bei Frankfurt entgegen.

Sieger werden von Lesern einer Fachzeitschrift gewählt

Die Sieger in den Kategorien Athleten, Rennen und Innovationen von Lesern der Fachzeitschrift triathlon gewählt. Ein Umstand den Wörndl sehr schätzt: „Ein Publikumspreis ist eine besonders schöne Bestätigung der Arbeit des gesamten Teams. Die beiden Awards sind dabei bester Ansporn, auch 2023 den Triathleten in Deutschland und Europa wieder ein Highlight in ihrem Kalender zu bereiten.“

Von links Marlon Wörndl, Paul Sauter, Masa Yoshi Ono (mehrmaliger Allgäu-Triathlon-Absolvent) und Hannes Blaschke bei der Preisverleihung in Langen bei Frankfurt. Bild: Sailfish

Termin für Allgäu Triathlon 2023 steht

Der Termin für den Allgäu-Triathlon 2023 steht bereits. Am Sonntag, 20. August, findet in Bühl am Alpsee die 41. Auflage der Traditionsveranstaltung statt. Die Anmeldung ist ab diesem Freitag geöffnet. 3100 Startplätze stehen zur Verfügung.

