Allgäuer Talent Davide Dell'Erba wechselt vom FC Augsburg zum FC Bayern München

Fußball-Talent Davide Dell’Erba wechselt vom FC Augsburg II zum Rekordmeister. Dort ist der 19-Jährige wohl auch für das Regionalliga-Team eingeplant.

Davide Dell’Erba schlägt ein neues Kapitel in seiner Fußball-Laufbahn auf. Der 19-Jährige aus Kempten spielt künftig für den FC Bayern München. Der Wechsel des Juniorennationalspielers wurde vom deutschen Rekordmeister noch nicht offiziell bestätigt, deswegen gibt es auch keine Informationen über die Vertragslaufzeit Dell’Erbas.

Fest steht aber, dass die Münchner keine Ablöse nach Augsburg überweisen müssen, denn der Kontrakt des Mittelfeldspielers in der Fuggerstadt läuft zum 30. Juni aus. Beim FC Bayern ist Dell’Erba wohl für die zweite Mannschaft eingeplant. Das Gleiche trifft auf seinen Mitspieler Dion Berisha zu, der ebenfalls ab Sommer in München spielt.

Davide Dell'Erba hat bei transfermarkt.de einen Marktwert von 150.000 Euro

Dell’Erba spielte seit der D-Jugend für den FC Augsburg. Zuvor zählte der Mittelfeldspieler zu den herausragenden Talenten des TSV Kottern. In den letzten Monaten war der Kemptener nah dran an der Bundesliga-Mannschaft und fuhr Anfang des Jahres sogar mit den FCA-Profis ins Trainingslager nach Algorfa (Spanien). Zuvor hatte Dell’Erba im Testspiel gegen Heidenheim (2:0) mitgewirkt. In der fast beendeten Saison in der Regionalliga Bayern kommt der Allgäuer, dessen Marktwert das Branchenportal transfermarkt.de auf 150.000 Euro beziffert, auf 21 Einsätze (ein Tor, zwei Assists). Dazu kommen zwölf Spiele in der A-Junioren-Bundesliga (sechs Tore, zwei Vorlagen).

Davide Dell'Erba ging in der D-Jugend vom TSV Kottern zum FC Augsburg

Mit der FCA-Zweitvertretung feierte der 19-Jährige erst vergangene Woche den Klassenerhalt. Möglicherweise hat Dell’Erba die FCB-Scouts auch durch seine Leistungen in den U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf sich aufmerksam gemacht. Der Mittelfeldspieler durchlief von der U15 bis zur U18 sämtliche Stationen und kommt insgesamt auf elf U-Länderspiele, in denen er drei Tore erzielte. Seine letzte Partie mit der U18 absolvierte er im Dezember 2021.

Möglicherweise steigt Dell’Erba auch mit seinem Wechsel gleich auf. Sollten die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers die Auflagen für die 3. Liga nicht erfüllen können, wäre der FC Bayern II bereit. Das hatte Trainer Holger Seitz kürzlich bestätigt. Die zweite Mannschaft des Rekordmeisters steht vor dem letzten Spieltag als Tabellendritter fest.

