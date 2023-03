Vorsitzender des VfB Durach: „Wir sind nur ein Dorfverein“

Der Umbruch beim Fußball-Landesligisten VfB Durach ist in Gange. Warum es dem Vorsitzenden Peter Dietrich schwerfällt, sich mit anderen Vereinen zu messen.

04.03.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Es wird nicht so sein, dass beim Fußball-Landesligisten VfB Durach jeder Stein umgedreht wird. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht“, sagt der Vorsitzende Peter Dietrich (61). Aber nach dieser Saison wird es einen Umbruch geben. So viel steht jetzt schon fest. Nach sechs Jahren wird Alexander Methfessel den Verein als Trainer verlassen. Sein Sohn Manuel Methfessel, der sich zu einem Führungsspieler entwickelt hat, wechselt zum 1. FC Sonthofen und ob Stammtorhüter Julian Methfessel bleibt, das stehe derzeit noch in den Sternen, so der Klubchef.

