Dart-Spieler Alexander Riegg aus Stöttwang verrät Favoriten und Geheimtipps bei der WM

Im Londoner Ally Pally läuft derzeit die Darts WM 2021/2022. Auch Alexander Riegg aus Stöttwang, der bei den Bonsai Warriors spielt, fiebert mit.

21.12.2021 | Stand: 07:22 Uhr

Derzeit findet die Weltmeisterschaft im Dart statt. Das Spektakel im Alexandra Palace in London dauert vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022 und ist bekannt für seine aberwitzigen Szenen: Während die Spieler im Ally Pally ihre Pfeile auf die Scheibe werfen, johlen biertrinkende und als Nonnen oder Panzerknacker verkleidete Fans – 3000 Personen – im Hintergrund. Alexander Riegg aus Stöttwang, der für die Bonsai Warriors spielt, über die WM.

Die WM zieht derzeit alle Dartspieler in ihren Bann. Aber gibt es bei Ihren Wettbewerben auch biertrinkende Nonnen?

Alexander Riegg (lacht): Höchstens auf Turnieren zur Faschingszeit…

Haben sie einen Geheimtipp zur WM?

Riegg: Mein Favorit ist Johnny Clayton, der ein überragendes Jahr spielt.

Und wer kann noch gewinnen?

Riegg: Neben The Ferret zähle ich Gerwin Price, Michael van Gerwen, Peter Wright und Dimitri van den Bergh zu den heißesten Anwärtern.

Wie schätzen sie die vier deutschen Teilnehmer ein?

Riegg: Ich hatte gehofft, Fabian Schmutzler übersteht die erste Runde und wird damit zum jüngsten Dart-Spieler der Welt, der ist in die zweite Runde schafft (Schmutzler scheiterte in der 1. Runde an Ryan Meikle). Und da wir leider ein direktes Duell zwischen zwei Deutschen haben, wird es für einen gleich vorbei sein: Ich sehe Jan Hempel etwas stärker als Martin Schindler.

Wie weit schaffen es die restlichen Deutschen?

Riegg: Ich denke spätestens in Runde drei, maximal im Achtelfinale wird es für sie vorbei sein, da die Konkurrenz groß ist und die Weltelite einfach einen konstanten Dart auf Topniveau spielt, also im Durchschnitt um die 95 Punkte pro Runde liegt – und noch gut darüber.

Sie spielen bei den Bonsai Warriors. Wie gut sind die denn?

Riegg: Wir haben eine gute Mischung im Team mit zwei sehr guten und drei mittelmäßig bis guten Spielern. Es ist vielleicht kein 9-Darter drin – der schnellste Weg 501 zu „checken“ – aber eine 5. oder 6. Runde ist an guten Tagen mal dabei.

In welcher Liga spielen die Warriors?

Riegg: Mein Team spielt im RDVA in der A2 mit fünf tollen Dartverrückten. Uns gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wie jede andere Mannschaft auch, die im Spielbetrieb beginnt, muss man sich von der C-Liga nach oben arbeiten.

Zwei Frauen haben sich bei der WM nach oben gearbeitet – wo landen die?

Riegg: Lisa Ashton und Fallon Sherrock stehen den Männern nicht viel nach. Vor allem Fallon hat zuletzt bewiesen, dass sie auch Spieler der Top 25 schlagen kann. Ich sehe sie mit einem Aus in der 3. Runde oder spätestens im Achtelfinale.

