Dreifache Allgäu-Power beim DTM-Auftakt in Oschersleben

Drei Audis aus Wiggensbach und Kempten wollen den Rivalen das Fürchten lehren. Am Samstag steht der DTM-Auftakt in Oschersleben an.

26.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Deutsche Tourenwagen Masters DTM startet in eine neue Ära. Am Pfingstwochenende beginnt in Oschersleben die erste Saison nach der Übernahme durch den ADAC, die nach geplanten 16 Wertungsläufen am 22. Oktober in Hockenheim enden soll. Mit dabei in der Magdeburger Börde sind gleich drei Allgäuer Autos: Abt Sportsline startet mit Kelvin van der Linde (26) und Ricardo Feller (22). Luca Engstler sitzt ebenfalls in einem Audi R8. Das Engstler-Team aus Wiggensbach geht also wieder in der DTM auf Titeljagd.

Für den neuen Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk gibt es nur eine Devise: „Volle Attacke. Wir treten an, um Meister zu werden. Den Grundstein dafür wollen wir gleich beim Auftakt legen. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass in der DTM am Ende jeder Punkt zählen kann.“

Abt hat bereits 301 DTM-Rennen bestritten

301 DTM-Rennen haben die Äbte bisher bestritten – alle mit Audi. Die eindrucksvolle Bilanz: fünf Fahrermeisterschaften, fünf Teamtitel, 73 Siege, 238 Podien und 87 Pole-Positionen. In 16 der 23 Jahre kam mindestens ein Abt-Fahrer in die Top Drei der Gesamtwertung. Doch dieses Kapitel wird wohl bald zu Ende gehen. Audi konzentriert sich voll auf die Formel 1 und zieht sich jetzt sogar aus dem Kundensport zurück. Der Audi R8 ist für den Konzern ein Auslaufmodell ohne Nachfolger.

Teamchef Hans-Jürgen Abt wird künftig wohl auf Lamborghini setzen. Einen ersten Einsatz gab es vor einer Woche beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem gibt es auch einige neue Namen bei Abt: Christian Engelhardt ist zum Projektleiter DTM aufgestiegen. Kelvin van der Linde hat mit Leon Wippersteg einen neuen Renningenieur, das Teammanagement hat Angelie Krampitz übernommen.

Promi-Gast bei Abt zum DTM-Auftakt

Für den Auftakt in Oschersleben haben die Äbte einen prominenten Gast: Der britische Skistar Dave Ryding wird sich ins Renntaxi setzen. Er war vor wenigen Wochen mit Feller und van der Linde auf den Skipisten von Gurgl im Ötztal unterwegs gewesen.

Kelvin van der Linde kann es kaum erwarten, dass endlich losgeht: „Die Saison beginnt sehr spät. Aber für uns als Team und auch für mich ist das gar nicht so schlecht. Ich war in das 24-Stunden-Projekt eingebunden und hatte drei Einsätze in der Formel E. Jetzt freue ich mich extrem auf die DTM und Oschersleben, eine meiner Lieblingsstrecken, auf der ich schon viele Erfolge gefeiert habe.“

Der Schweizer Feller hat ebenfalls gute Erinnerungen: „Oschersleben ist zwar definitiv nicht meine Lieblingsstrecke im DTM-Kalender, aber es ist ein Kurs, der immer gut für unser Auto war. Wir hatten im letzten Jahr in der zweiten Saisonhälfte ein paar Probleme. Die sind inzwischen gelöst. Ich bin motivierter denn je.“

Luca Engstler gibt in Oschersleben sein DTM-Debüt. Bild: Ralf Lienert

Luca Engstler hat die Startnummer Acht auf dem Auto. Schon sein Vater und Tourenwagen-Legende Franz Engstler fuhr in der DTM und in der Tourenwagen-WM, jetzt tritt der 23-jährige Luca in seine Fußstapfen. Nach einigen TCR-Jahren und einer Saison im Audi im ADAC GT Masters folgt im Familienteam die Herausforderung in der DTM. Das Team aus Wiggensbach hat sich die DTM-Legende Manuel Reuter als neuen Projektmanager geholt. Das Engstler-Team fährt 2023 neben der DTM auch im ADAC GT Masters. Mit dem Chinesen Dylan Yip (17) sowie Kwanda Mokoena (19) aus Südafrika setzt der Rennstall auf zwei internationale Rookies.

Die Rennen überträgt ProSieben am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr live.

