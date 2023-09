ESC Kempten gewinnt Testspiele gegen ERC Sonthofen und HC Prättigau

Nach Pleiten in den ersten zwei Tests holt der ESC Kempten die ersten Siege. Gegen den Landesligisten ERC Sonthofen müssen die Sharks aber in die Overtime.

Der ESC Kempten hat den ersten Sieg im dritten Testspiel gefeiert. Gegen den Landesligisten ERC Sonthofen gewann der Bayernligist am Freitagabend 4:3 nach Verlängerung. Die Sharks spielten gut, ließen aber die finale Zielstrebigkeit vermissen. Nach der frühen Führung der Kemptener fingen sich die Gäste und standen defensiv geordnet.

In doppelter Überzahl war es Förderlizenz-Spieler David Mische, der per Nachschuss ausglich. Doch Jakub Bitomsky stellte im zweiten Abschnitt die Führung wieder her. Mit einem Doppelschlag im letzten Drittel stellten die Gäste das Spiel auf den Kopf. Daraufhin erhöhte Kempten die Schlagzahl und Nikolas Oppenberger schloss ein starkes Solo zum 3:3 ab. Er erzielte in der ersten Minute der Verlängerung auch den Siegtreffer.

Gegen den ERC Sonthofen kamen die Sharks (hinten links Nikolas Oppenberger, am Boden Jonas Mikulic) mehrfach ins Straucheln. Bild: Dirk Klos

ESC Kempten bezwingt schweizer Viertligisten

Den Test beim schweizer Viertligisten HC Prättigau gewannen die Sharks am Sonntag deutlich mit 6:3 (1:2, 3:1, 2:1). Mit der besten Teamleistung in der Vorbereitung konnten die Allgäuer bei starken Gastgebern einen verdienten Sieg einfahren. Maximilian Schäffler und Timo Schirrmacher wurden geschont und Filip Kokoska sowie Louis Landerer fehlten erkrankt.

Das Spiel begann flott und bereits in der dritten Minute konnten die Hausherren mit einem Nachschuss aus dem Zentrum die frühe Führung erzielen. Kempten brauchte einige Zeit um ins Spiel zu finden, den Hausherren merkte man den vierwöchigen Vorsprung in der Vorbereitung durchaus an, sie waren besser eingespielt. Eine fünfminütige Überzahl nutzte dann Jonas Mikulic zum Ausgleich. Eine schnelle Kombination brachte die Graubündener kurz vor Drittelende dann erneut in Führung.

ESC-Trainer Sven Curmann ist hoch zufrieden mit seinem Team

Deutlich überlegen waren die Sharks ab dem zweiten Drittel. Mit viel Tempo, Einsatz und Aggressivität schnürte man die Hausherren hinten ein. Nach einem Traumpass von Nikolas Oppenberger netzte Jakub Bitomsky zum Ausgleich ein. Besonders die erste Reihe mit Oppenberger, Bitomsky und Zelenka sprühte vor Spielfreude und kreierte Chance nach Chance. Völlig verdient war die erstmalige Führung der Gäste durch Neuzugang Joonas Sillanpää in der 32. Minute. Erneut Bitomsky baute diese dann nur eine Minute später auf zwei Tore aus. Prättigau nahm eine Auszeit um den Kemptener Offensivwirbel etwas einzubremsen. Dies gelang nur mäßig, trotzdem schafften es die Schweizer noch den Anschlusstreffer zu erzielen.

Clay Ellerbrock und Linus Voit mit ihren ersten Treffern der Saison schraubten das Ergebnis im letzten Drittel auf den verdienten 3:6 Endstand. Trainer Sven Curmann war nach der Partie sehr zufrieden mit seinem Team: „ Wir waren ab der dritten Minute überlegen und haben gegen eine Mannschaft gewonnen die in dieser Form in der Bayernliga oben mitspielen würde.

ESC Kempten – ERC Sonthofen – 4:3 n. V. (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Tore: 1:0 Bitomsky (4.), 1:1 Mische (17.), 2:1 Bitomsky (23.), 2:2 Stransky (44.), 2:3 Spican (46.), 3:3 Oppenberger (48.), 4:3 Oppenberger (61.).

Strafminuten: Kempten 8 – Sonthofen

Kempten 8 – Zuschauer: 524

Tore: 1:0 Rossi (3.), 1:1 Mikulic (9.), 2:1 Däscher (20.), 2:2 Bitomsky (25.), 2:3 Sillanpää (32.), 2:4 Bitomsky (33.), 3:4 Rousette (35.), 3:5 Ellerbrock (43.), 3:6 Voit (46.).

Strafminuten: Prättigau 9 – Kempten 8

Prättigau 9 – Kempten 8 Zuschauer: 78

