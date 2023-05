Diese zwei Comets-Spielerinnen greifen mit der Nationalmannschaft bei der EM an

Julia Niederhofer und Lotta Müller stehen im Kader für den EM-Auftakt gegen Großbritannien, zwei weitere Kemptener Footballerinnen lauern auf ihre Chance.

26.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Julia Niederhofer gehört inzwischen zu den etablierten Spielerinnen in der Football-Nationalmannschaft. Die 21-Jährige, die bei den Allgäu Comets spielt, nahm im vergangenen Jahr schon an der WM in Finnland teil und landete mit dem deutschen Team auf dem sechsten Platz bei acht teilnehmenden Mannschaften. „Das war eine tolle Erfahrung. Es war wie ein riesiges Footballcamp, wobei ich richtig viel dazulernen konnte und mich mit anderen Leuten austauschen konnte“, erzählt Niederhofer, die in der Offensive Line eingesetzt wird.

