ESC Kempten meldet einen schmerzhaften Abgang und einen hochkarätigen Neuzugang

Leistungsträger Lars Grözinger verlässt den Bayernligisten nach drei Jahren. Auf der Torhüterposition verstärkt sich der ESC Kempten dafür hochkarätig.

05.05.2023 | Stand: 14:41 Uhr

104 Punkte in 78 Spielen hat Lars Grözinger für den ESC Kempten erzielt. Nach drei Jahren verlässt der 29-jährige Ausnahmestürmer nun den Eishockey-Bayernligisten. "Es war ein Glücksgriff den gebürtigen Stuttgarter 2020 aus der Oberliga Nord zu verpflichten. Von Beginn an überzeugte er mit seinen technischen Fähigkeiten und den goldenen Händen. Er hat mit dem Puck immer wieder Dinge angestellt die kein Gegner erwartet hat. Das Überraschungsmoment war oft auf seiner Seite. Dazu kommt die starke Schusstechnik, mit der er regelmäßig Tore aus den unmöglichsten Positionen erzielte", teilt der ESC in einer Pressemeldung mit.

Nun hat sich Grözinger entschieden, den nächsten Schritt in seiner Karriere anzugehen. „Wir wollten Lars gerne behalten. Aufgrund seiner privaten Situation und der beruflichen Auslastung hat er sich entschieden für einen Verein in der Nähe seiner Arbeitsstätte zu spielen. Wir bedanken uns für die tollen Leistungen in den letzten drei Jahren und wünschen Lars alles Gute auf seinem weiteren privaten und sportlichen Weg", sagt Sportlicher Leiter Ervin Masek.

Torhüter Luca Mayer wechselt von Passau nach Kempten

Acht Jahre jünger als Grözinger und trotzdem schon reich an Erfahrung, ist der gebürtige Landsberger Luca Mayer. Der Torhüter ist der erste Neuzugang für die kommende Saison beim Bayernligisten ESC Kempten.

Ausgebildet wurde Mayer bei zwei Eishockey-Top-Adressen: Beim ESV Kaufbeuren und den Augsburger Panthern. Seine Leistungen brachten ihm Einsätze im U16- und U17-Nationalteam ein sowie bereits sieben Partien in der DEL (Deutsche Eishockey-Liga) in Augsburg. Vor der letzten Saison wechselte Mayer dann in die Oberliga Süd nach Passau, wo er in 43 Partien für die Black Hawks zum Stammtorhüter avancierte. Nun möchte das Talent wieder näher an seine Heimat und hat sich für das Engagement bei den Sharks entschieden. Mayer hat in Passau immer wieder bewiesen, was er kann und somit das Interesse der Sharks-Verantwortlichen geweckt.

ESC-Trainer Sven Curmann über Luca Mayer: "Er ist top ausgebildet"

Der neue ESC-Trainer Sven Curmann lobt den Neuzugang in den höchsten Tönen: „Er ist ein junger talentierter Torhüter, der den Weg nach oben sucht. Kempten ist da das richtige Sprungbrett für ihn, um sich weiter zu entwickeln. Er hat im Nachwuchs die höchsten Spielklassen durchlaufen und ist top ausgebildet. Für die heutige Zeit eher ungewöhnlich: Er ist ein eher kleiner Torwart, dafür aber unheimlich wendig und hat einen aggressiven Spielstil. Luca ist ein mitspielender Torhüter, der immer motiviert ist und alles für den Sieg tut. Ich habe ihn in der vergangenen Saison in der Oberliga spielen sehen. Mit seiner Jugend steht er genau dafür, was wir in Kempten aufbauen wollen: Junge Spieler einbinden und weiterentwickeln, die den nötigen Willen, Ehrgeiz und Spirit mitbringen. Wir freuen uns, dass er die Herausforderung annimmt und sind überzeugt, dass er bei uns eine gute Rolle spielen wird.“

Lesen Sie auch: Was dem ESC Kempten in dieser Bayernliga-Saison gefehlt hat

Mayer sagt über seinen Wechsel zum ESC Kempten: „Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison und werde alles daran setzen, das in mich gesetzte Vertrauen unter Beweis zu stellen. Dieser Verein hat beste Chancen ganz oben in der Bayernliga mitzuspielen, was sich genau mit meiner Ambition deckt“.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.