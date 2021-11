Zwangspause des ESC Kempten ist vorbei

Wegen Corona-Fällen musste der ESC Kempten zuletzt pausieren. Nun greift die Mannschaft in der Bayernliga wieder an – es geht gegen den ESC Dorfen.

18.11.2021 | Stand: 19:45 Uhr

Vor drei Wochen waren die Spieler des Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten zuletzt im Einsatz. Beim EHC Klostersee feierten sie einen 5:2-Erfolg – dann hatte die Corona-Pandemie den ESC im Griff. Einige Spieler sowie Personen aus dem Mannschaftsumfeld waren in Quarantäne. Inzwischen sind die meisten Spieler wieder im Training. Wer im nächsten Heimspiel gegen den ESC Dorfen auf dem Eis steht, entscheidet sich erst im Laufe des Freitags. Der ESC trifft um 19.30 Uhr zunächst zuhause auf Dorfen, am Sonntag (17.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei den Oberbayern an.

Der aktuelle Tabellenplatz elf mit zehn Punkten nach acht Spielen hat wenig Aussagekraft. Mit dem ERC Schweinfurt haben die Sharks wegen ihrer Zwangspause die wenigsten Spiele absolviert. Die EA Schongau dagegen hat mit 14 Partien schon die komplette Vorrunde gespielt.

Vereine sind sich einig: Bayernliga-Hauptrunde soll komplett gespielt werden

Die Vereine sind sich trotz dieses Ungleichgewichts einig, dass die Hauptrunde in der Bayernliga komplett gespielt werden soll. Darauf verständigten sich die Klubs bei der Online-Ligentagung am Montag. Von einer Modusänderung oder der Streichung der Zwischenrunde, wie im Vorfeld spekuliert wurde, sah das Gremium der Vereinsvertreter ab. Sollten nicht alle Spiele ausgetragen werden können, wird die Tabellenposition per Quotientenregel ermittelt, wie vergangene Saison in der Oberliga geschehen.

Dorfen, der kommende Gegner, bleibt mit acht Punkten aus zehn Spielen hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Mannschaft von Trainer Franz Steer wird die Spiele gegen die Sharks nutzen wollen, um das Punktekonto etwas aufzufüllen. Für die Sharks geht es darum, möglichst viele Punkte aus den beiden Spielen mitzunehmen um das Ziel, einen Platz unter den ersten acht, nicht zu weit aus den Augen zu verlieren.

2G-Regel bei den Heimspielen des ESC Kempten

Für den Besuch der ESC-Heimspiele gilt ab sofort die 2G-Regel. Alle Zuschauer über zwölf Jahre müssen geimpft oder genesen sein, ein entsprechender Nachweis ist samt Ausweis beim Eintritt vorzulegen. Außerdem gilt die FFP2-Maskenpflicht. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen, ihnen reicht eine medizinische Maske. Komplett von der Maskenpflicht befreit sind Kinder unter sechs Jahren. Die Fans müssen sich beim Eintritt zum Stadion registrieren, wahlweise über die Luca-App. Essen und Getränke werden weiterhin verkauft.

Lesen Sie auch

Eishockey Coronavirus beutelt den ESC Kempten

Inzwischen stehen auch alle Nachholtermine für die ausgefallenen Spiele fest. ESC-Vize Marcus Kubena meint: „Wir werden einen Dezember mit sehr viel Eishockey erleben“.