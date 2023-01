Yannik Burghart ist sowohl beim EVF als auch beim ESVK gefordert

Der ESV Kaufbeuren festigt durch den 2:1-Heimsieg gegen Ravensburg den zweiten Platz. Für Yannik Burghart war es ein besonders abwechslungsreiches Wochenende.

23.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Manchmal geht es im Leben schneller als gedacht. Yannik Burghart, frisch von einer längeren Verletzung genesen, war am Freitag kaum mit neuer Förderlizenz beim EV Füssen angekommen, da rief schon wieder der ESV Kaufbeuren. Am Sonntag musste er bei seinem Hauptarbeitgeber ran. Burghart erlebte ein Top-Spiel gegen Ravensburg, in dem Kaufbeuren nach 21 Minuten mit 2:0 führte, im Schlussdrittel aber Glück hatte, dass die Towerstars einen Penalty vergaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.