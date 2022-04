Finne Marko Raita wird neuer Trainer beim ESV Kaufbeuren in der DEL2

Der Finne Marko Raita wird neuer Trainer beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Raita kommt vom EV Füssen und bildet das ESVK-Trainer-Duo mit Daniel Jun.

Das neue Trainer-Duo beim ESVK ist nun perfekt. Mit Marko Raita, der in der letzten Spielzeit als Chef-Trainer beim EV Füssen in der Oberliga an der Bande stand, kommt ein junger Trainer zum ESV Kaufbeuren.

Der 42 Jahre alte Finne begann seine Trainerkarriere als Nachwuchstrainer bei seinem Heimatverein HPK in Hämeenlinna. Zur Spielzeit 2018/2019 schloss sich Marko Raita für drei Jahre als Co-Trainer den Löwen Frankfurt in der DEL2 an. In der abgelaufenen Saison übernahm der Finne dann den Cheftrainer-Posten beim EV Füssen. Beim ESV Kaufbeuren bildet Marko Raita nun zusammen mit seinem Co-Trainer Daniel Jun ein aufstrebendes Trainergespann.

Raita wird Nachfolger von Tray Tuomie.

ESV Kaufbeuren: Das sagt Michael Kreitl zum neuen ESVK-Trainer Marko Raita

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum neuen Trainer: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir Marko Raita für den ESVK gewinnen konnten. Er ist zwar ein noch junger Trainer, hat dafür aber schon in Finnlands Nachwuchsligen, in der DEL2 und der Oberliga interessante Stationen und Aufgaben bewältigt. In den Gesprächen mit Marko Raita hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass wir über dieselben Dinge sprechen, wenn es um schnelles und modernes vier Reihen Powereishockey geht. Zusammen mit Daniel Jun sehen wir Marko Raita als die Ideallösung auf dem Trainerposten an. Die beiden haben ja schon in der letzten Saison zusammengearbeitet und kennen sich dementsprechend. Dazu möchte ich mich noch beim EV Füssen und Thomas Zellhuber sehr herzlich bedanken, die Marko Raita den Wechsel zum ESV Kaufbeuren schlussendlich auch ermöglicht haben."

Marko Raita: "Auf einer Wellenlänge mit Daniel Jun" beim ESV Kaufbeuren

Marko Raita über sein Engagement beim ESV Kaufbeuren: „Ich bin sehr glücklich darüber, ab sofort für den ESVK in der DEL2 arbeiten zu können. In den Gesprächen zwischen Michael Kreitl und mir war schnell klar, dass wir die gleiche Philosophie über modernes Eishockey haben. Wir wollen aktives und schnelles Eishockey mit vier Reihen spielen und dabei als geschlossene Einheit verteidigen und angreifen. Dazu sind der Charakter der Mannschaft und eine interne Geschlossenheit große und wichtige Werte, wenn es um Siege und Erfolge geht. Weiter freue ich mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniel Jun. Wir sind, was das Coaching und die Spielidee angehen, auf einer Wellenlänge. Dies hat sich schon in unserer Zusammenarbeit im letzten Jahr herausgestellt, als wir oft im Austausch wegen der U20-Förderlizenzspieler vom ESVK waren. Ich freue mich sehr nun an die Arbeit gehen zu können und werde dies mit sehr viel Leidenschaft tun.“

Daniel Jun war zuletzt Nachwuchscoach beim ESVK und trainert künftig gemeinsam mit Marko Raita die erste Mannschaft des ESV Kaufbeuren in der DEL2. Bild: Mathias Wild (Archiv)

