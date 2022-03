ESVK-Nachwuchs stellt sich neu auf

Nokaleinen und Becherer verstärken das Trainerteam bei den Junioren des ESVK. Denn Daniel Jun bekommt eine neue Aufgabe. Der Sportliche Leiter, Jogi Koch, erklärt das Personalpaket.

16.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

In den zurückliegenden vier Jahren hat er die U20 des ESV Kaufbeuren auf Vordermann gebracht: Ab der kommenden Saison steigt Daniel Jun (44) zum Co-Trainer der Ersten Mannschaft auf. Jogi Koch (61), Sportlicher Leiter ESVK-Nachwuchs, verrät exklusiv in der Allgäuer Zeitung, welches Personalpaket er deshalb im Juniorenbereich für die Saison 21/22 geschnürt hat.

Es ist Ihnen gelungen, Daniel Jun trotz lukrativer Angebote von extern im Verein zu halten. Freut es Sie, dass er nun die Erste Mannschaft trainiert oder überwiegt die Trauer, dass er nicht mehr viel Zeit für die U20 hat?

Jogi Koch: Persönlich freue ich mich sehr für Daniel , dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und natürlich auch darüber, dass dies beim ESVK der Fall ist. Es ist zudem auch schön, dass der Nachwuchs Daniel Jun nicht komplett verlieren werden. Daniel wird in jeder Woche mindestens einmal mit jedem DEB-Team, also der U15, U17 und U20, im Training auf dem Eis stehen. Es ist wahnsinnig wichtig für den Verein, dass er diese Achse zwischen Erster Mannschaft und Nachwuchs bildet.

Wie werden Sie Daniel Jun bei der U20 ersetzen?

Koch: Wir haben mit Andreas Becherer einen absoluten Fachmann verpflichten können, der zuletzt als Cheftrainer beim EV Füssen ebenso wie als Coach der U20 gezeigt hat, was in ihm steckt. Mit Andi arbeitet der ESVK im Rahmen der Kooperation seit Jahren erfolgreich zusammen. Daniel , Andi und ich vertreten eine identische Philosophie. Vor Kurzem noch beim EV Füssen: Andreas Becherer (links) mit Sportdirektor und Marko Raita. sinnieren über die richtige Taktik. Bild: Benedikt Siegert

Sie holen zudem mit Juha Nokelainen einen Trainer zurück, der den Kaufbeurer Nachwuchs zwischen 2012 und 2018 nachhaltig prägte und vielen Fans auch noch als Abstiegsverhinderer in Erinnerung ist. Er stand beim legendären 108-Minuten-Spiel gegen Heilbronn an der Bande. Was erhoffen Sie sich von ihm?

Koch: Der Vorstand ist mit Juha schon seit etwa einem halben Jahr in Kontakt. Die anfangs losen Gespräche haben sich in den zurückliegenden Wochen intensiviert. Über die Qualität von Juha brauchen wir überhaupt nicht reden, denn diese ist absolut unbestritten. Ich freue mich, dass er sich künftig um die U15 kümmern wird und auch für alle jüngeren Mannschaften zuständig ist. Genau in diesem unteren Bereich liegen seine großen Stärken. Juha tritt somit die Nachfolge von Martin Schweiger an. Ich möchte betonen, dass das keine Entscheidung gegen Martin war. Und ich hoffe, dass die sich nun schließende Tür nicht immer zu bleibt. Denn Martin Schweiger hat eine super Arbeit bei uns gemacht. Leider können wir uns aber keine vier hauptamtlichen Nachwuchstrainer leisten.

Den Vertrag mit Simon Steiner haben Sie in dieser Woche verlängert. Was erhoffen Sie sich von ihm?

Koch: Simon ist eine absolut positive Erscheinung: Ehrgeizig, fleißig, gerade auch im Off-Ice-Training unschlagbar. Er hat mit seiner U17 eine sehr gute Saison gespielt, vor allem, wenn man bedenkt, wie oft er Spieler in die U20 abgegeben hat. Die U17 ist bei ihm in besten Händen.

Der Sportliche Leiter für den Nachwuchsbereich des ESVK: Jogi Koch. Bild: Christoph Specht

Wir haben viel über Trainer gesprochen. Wie sind die Nachwuchsmannschaften des ESVK auf Spielerseite aufgestellt?

Koch: Wir haben eine ganz tolle Saison der U20 hinter uns, jetzt verlassen uns die sehr starken Spieler des Jahrgangs 2002. Darauf müssen wir reagieren und Ersatz finden. Das wird zum einen über aufrückende U17-Spieler passieren – andererseits ist die Liste an Bewerbern von extern auch auf Spielerseite lang.

Juha Nokelainen

Persönliches: 46 Jahre alt, geboren in Vaasa in Finnland .

in . Trainer (2009 – 2022): SC Bietigheim-Bissingen Young Steelers U20 und U13. EV Füssen U20 und U15. Von 2012 bis 2018: ESV Kaufbeuren U18 und U16 sowie Kaufbeuren Buron Joker (2014/15). DEG Youngsters, Düsseldorfer EG U16.

Andreas Becherer