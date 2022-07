Abt-Duo startet bei Extrem E auf Sardinien

Beim Saisonhöhepunkt der Extreme E wird eine Hitzeschlacht erwartet. Die beiden Rennen mit Allgäuer Beteiligung finden auf einem Militär-Übungsplatz statt.

05.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Elektrorennserie Extreme E setzt nach fast viermonatiger Pause mit zwei Rennen auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien ihre Saison fort. Mit dabei ist das Kemptener Rennsporteam „Abt Cupra XE“.

Jutta Kleinschmidt und Nasser Al-Attiyah sitzen im Cockpit des 540 PS starken Cupra Tavascan XE. Nach dem schwierigen Saisonstart in Saudi-Arabien wollen die Allgäuer in der Offroad-Serie für elektrische SUVs Pokale mitnehmen. Gefahren wird von Mittwoch bis Sonntag wie im Vorjahr auf einem Militär-Übungsplatz an der Südküste Sardiniens. Die Piloten erwartet ein extrem trockener, harter und staubiger Untergrund sowie Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke.

Auch Lewis Hamilton und Nico Rosberg schicken Teams ins Rennen

Mit zwei Rennen innerhalb weniger Tage – ein Novum in der noch jungen Extreme-E-Geschichte – gilt Sardinien als Saisonhöhepunkt. In der SUV-Rennserie kämpfen zehn Teams, darunter die Mannschaften der ehemaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg, um die Meisterschaft. Es wechseln sich jeweils eine Frau und ein Mann am Steuer ab. Im Vorjahr hieß der Partner von Jutta Kleinschmidt noch Mattias Ekström.

Die Extreme E-Rennen auf Sardinien im TV

Die Finals laufen live auf ProSieben Maxx und ran.de am Donnerstag (16 Uhr) und Sonntag (13 Uhr).

