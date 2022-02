Rennfahrer Max Günther will Formel E-Weltmeister werden

Dieses Wochenende startet der Oberallgäuer Maximilian Günther in die neue Formel E-Saison. Abt-Technikchef Florian Modlinger wechselt zu Porsche.

28.01.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Elektrorennserie Formel E startet an diesem Freitag in Diriyah nahe Riad (Saudi-Arabien) in die achte Saison. Mitten drin ist Maximilian Günther aus Rettenberg, der nach dem Ausstieg von BMW das Team wechseln musste. Er startet künftig mit Nissan e.dams. Insgesamt treten 22 Fahrer in elf Teams gegeneinander an, darunter eine ganze Reihe ehemaliger Fahrer aus dem Team Abt-Sportsline. Der Kemptener Rennstall ist nach dem Ausstieg von Audi nicht mehr in der Rennserie vertreten. In diesem Jahr stehen 16 Rennen in zehn Städten auf dem Programm.