Im Baby-Glück auf Instagram: Melanie Leupolz strahlt nach Geburt ihres ersten Kindes

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz zeigt sich in den sozialen Netzwerken beim Kinderwagen-Schieben. Wer der Vater des Babys ist, ist ein Rätsel.

11.10.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Melanie Leupolz ist Mama. Am Dienstagmittag (11. Oktober 2022) postete sie auf den Sozialen Medien ein Foto, auf dem die Fußball-Nationalspielerin aus Ratzenried bei Wangen einen Kinderwagen schiebt. "Garniert" hat die 28-Jährige, die vor zwei Jahren vom FC Bayern München zum FC Chelsea nach London gewechselt ist, das Foto mit einem Liebes-Smiley mit drei Küsschen.

Immer noch offen ist, wer der Vater des Kindes ist. Lange wurde darüber spekuliert, Nationalspieler Sami Khedira (35) könnte der Partner von Melanie Leupolz und der Vater sein. Bestätigt wurde das aber nie.

Melanie Leupolz hält Geburtsdatum und Geburtsort ihres Babys geheim

Die Privatsphäre scheint der Allgäuerin Melanie Leupolz wichtig zu sein. Weder über den Geburtstag ihres ersten Kindes noch über den Geburtsort macht sie irgendwelche Angaben. Das Foto, das Leupolz bei einem Spaziergang im Grünen zeigt, scheint aber eher in ihrer oberschwäbischen Heimat entstanden zu sein als in London.

Lesen Sie auch: Warum Melanie Leupolz nicht beim EM-Finale dabei ist.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Post von Leupolz tausendfach "geliked". Ihr Verein Chelsea London, der den Spitznamen "Die Blues" trägt, hat kommentiert: "Unser neuester Blue ist angekommen".

Eine Rückkehr als Mama ist für Leupolz durchaus denkbar

Lesen Sie auch

Bundesliga-Gipfel Dortmund gegen Bayern: Oft denkwürdige Spiele

Leupolz stand das letzte Mal am 16. Dezember 2021 auf dem Fußball-Platz, drei Monate später verkündete der FC Chelsea in einer offiziellen Pressemitteilung die Schwangerschaft der deutschen Nationalspielerin. Damit war klar, die Europameisterschaft 2022, bei der die DFB-Auswahl erst in der Verlängerung des Finales gegen Gastgeber England mit 1:2 verlor und damit Vize-Europameister wurde, wird ohne Leupolz stattfinden. Im Juli hatte sich Leupolz aber schon zu ihrer fußballerischen Zukunft geäußert. Die Fußballschuhe wegen ihres Babys an den Nagel zu hängen, kommt für die 28-Jährige nicht infrage. "Natürlich möchte ich so schnell wie möglich wieder auf den Platz, aber nur gesund", sagte sie damals im Interview mit t-online.de. Sie betonte aber auch: "Das Wichtigste sind erst mal die Familie und unser Kind. Ich spüre keinen Druck, schnell zurückkommen zu müssen."

Das sind die Karriere-Daten von Melanie Leupolz

Geboren: am 14. April 1994 (in Wangen)

am 14. April 1994 (in Wangen) Heimatverein: TSV Ratzenried (bei Wangen im Allgäu)

TSV Ratzenried (bei Wangen im Allgäu) Ausbildungsverein: TSV Tettnang (bis 2010)

TSV Tettnang (bis 2010) Vereine im Frauen-Bereich: SC Freiburg (2010 bis 2014), FC Bayern München (2014 bis 2020), Chelsea FC Women (seit 2020)

SC Freiburg (2010 bis 2014), FC Bayern München (2014 bis 2020), Chelsea FC Women (seit 2020) Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013 (mit der DFB-Auswahl), Deutsche Meisterin 2015 und 2016 (mit dem FC Bayern München), Englische Meisterin 2021 und 2022 (mit Chelsea London)

Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013 (mit der DFB-Auswahl), Deutsche Meisterin 2015 und 2016 (mit dem FC Bayern München), Englische Meisterin 2021 und 2022 (mit Chelsea London) Auszeichnungen: Preisträgerin der Fritz-Walter-Medaille 2011 und 2013 (als beste U17- und U19-Nachwuchsspielerin), Spielerin der Saison 2014/2015 beim FC Bayern München.

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.