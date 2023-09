Die Frauen-Bundesliga startet - Mit dabei sind zwei Allgäuerinnen

Janina Minge trifft mit dem SC Freiburg zum Saisonauftakt auf den FC Bayern und spielt bald auch wieder im Nationalteam. Verena Wieder muss vorerst pausieren.

Die Fußball-Bundesliga der Frauen startet mit einem Kracher. Der SC Freiburg erwartet zur Saisoneröffnung am Freitagabend (18.15 Uhr) die Meisterinnen des FC Bayern München. Eine der Hauptfiguren auf dem Platz wird die Lindauerin Janina Minge sein.

Die zentrale Mittelfeldspielerin gehört zu den absoluten Leistungsträgerinnen beim SCF. „Wir freuen uns alle tierisch, dass es endlich los geht. Das wird ein besonderes Spiel“, sagt die 24-Jährige. Über 10.000 Karten wurden für den Liga-Auftakt bereits verkauft. Zudem ist das Duell live im ZDF sowie bei DAZN und Magenta Sport zu sehen. Für Minge spiele die immense mediale Aufmerksamkeit aber keine Rolle: „Auf dem Feld ist das egal. Es ist ein Spiel, bei dem ich meine beste Leistung zeigen und gewinnen will.“

Janina Minge rückt für Melanie Leupolz ins Nationalteam

Gute Nachrichten gibt es für Minge aus dem Nationalteam. Nach dem DFB-Rücktritt von Melanie Leupolz aus Ratzenried bei Wangen rückt die Lindauerin in den deutschen Kader für die zwei Partien in der Nations League Ende September. Eine Allgäuerin ersetzt also eine Allgäuerin. „Wie man sieht, kann man auch in Freiburg Nationalspielerin werden“, sagt Minge, die den Sprung in den WM-Kader noch knapp verpasst hatte.

Beim SCF, der diese Saison einen der vorderen Plätze hinter den favorisierten Bayern und dem VfL Wolfsburg anpeilt, fühle sie sich sehr wohl: „Aktuell gibt es für mich keinen Grund, Freiburg zu verlassen.“

Verena Wieder verpasst den Saisonauftakt von Leverkusen in Wolfsburg verletzt

Normalerweise würde auch Verena Wieder zum Saisonstart gegen ein Top-Team auf dem Platz stehen. Aber die 23-Jährige aus Thalhofen verpasst das Auftaktspiel ihres Vereins Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (16 Uhr) bei Vizemeister Wolfsburg. Wieder hat sich in der Vorbereitung am Oberschenkel verletzt, die muskulären Probleme stehen einem Einsatz am Wochenende im Weg. „Das Spiel kommt einfach zu früh, wir wollen nichts riskieren“, sagt Wieder.

Generell sei sie nach ihren beiden Kreuzbandrissen froh, wieder eine komplette Vorbereitung absolviert zu haben. „Die letzten Wochen haben mich auch mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaft positiv gestimmt“, sagt Wieder. Mit erneuertem Kader (zehn Zugänge) peilen die Bayer-Frauen eine Top Fünf-Platzierung an. „Ich bin gespannt, ob auch Frankfurt ein Wort um den Titel mitreden kann. Für die Liga ist es jedenfalls ein Glücksfall, dass Bayern mit Pernille Harder und Magdalena Eriksson zwei Top-Spielerinnen geholt hat“, sagt Wieder.

