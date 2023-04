Krönender Saisonabschluss für die Allgäuer Snowboarder

Der Buchenberger André Höflich holt sich den deutschen Meistertitel. Auch Phillipa Steeg aus Oberstdorf trumpft beim Saisonabschluss im Salzburger Land auf.

26.04.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Allgäuer Erfolge beim Saisonfinale der Snowboarder im Snowpark auf dem Kitzsteinhorn in Zell am See-Kaprun: Im Salzburger Land holte sich der Kemptener André Höflich bei den German Masters den deutschen Meistertitel in der Halfpipe während Philippa Steeg vom SC Oberstdorf in den Disziplinen Slopestyle und Big Air triumphierte. Neben den nationalen Titeln für Deutschland und Österreich ging es beim Saisonfinale für 90 Freestyle-Boarder zwischen 9 und 30 Jahren auch um die Gesamtwertung im Europacup, wo Höflich ebenfalls ganz vorne landete.

André Höflich feiert am Freitag seinen 26. Geburtstag

Diesen Sieg wollte sich der favorisierte Allgäuer nicht nehmen lassen: André Höflich, der am Freitag 26. Geburtstag feiert, gewann den ersten von den beiden Europacups am Kitzsteinhorn in der Halfpipe – und damit seinen ersten deutschen Meistertitel. Wobei er seine Freude auch auf Englisch kundtat: „Finally. Ich bin German Champion. Gemeinsam mit dem Sieg im Europacup ist das ein richtig cooler Saisonabschluss“, sagte der glückliche WM-Neunte. Platz zwei und drei belegten die Brüder Florian (17, auch Europacup-Gesamtsieger) und Christoph Lechner (22, beide SC Ostin). Bei den Frauen triumphierte erneut Kona Ettel (15, SV Pullach) in der nationalen Halfpipe-Wertung. Im Slopestyle musste sich Mika Schweizer (15, SC Sonthofen) nur Leopold Frey (19, TSV Gräfelfing) geschlagen geben und wurde deutscher Vizemeister.

Auch Philippa Steeg war beim Saisonabschluss erfolgreich. Bild: SNBERG

In den Disziplinen Slopestyle und Big Air schlug dann die Stunde von Philippa Steeg. Die 16-Jährige vom SC Oberstdorf triumphierte beim Saisonabschluss gleich doppelt: Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten äußeren Bedingungen setzte sich Steeg vor ihrer Nationalteamkollegin Yugala Perach (SC Altglashütten) durch, im Slopestyle verwies sie die erst 14- bzw. 13-jährigen Janina Walz und Joana Fuchs (beide Snowgau Freestyle Team) auf die Plätze zwei und drei.