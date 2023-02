Manuel Methfessel verkündet seinen Abschied aus Durach

Fußball-Landesligist VfB Durach beendet Winterpause mit Gastspiel beim TSV Weißenburg. Mittelfeldspieler Manuel Methfessel hat ab Sommer einen neuen Verein.

24.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der Auftakt nach der Winterpause in der Fußball-Landesliga für den VfB Durach (7. Platz/29 Punkte) am Samstag ab 15 Uhr beim TSV Weißenburg (14./22) ist auch der Auftakt für die Abschiedstournee von Julian Methfessel (24). Für den Mittelfeldspieler, der zu einer Führungsfigur bei den Oberallgäuern geworden ist, hat sich die Zukunft geklärt. Er wechselt nach der Saison zum Ligakonkurrenten 1. FC Sonthofen (1./41). Seine Reise geht also in das benachbarte Oberallgäu, doch wohin geht die Reise für den VfB? Trainer Alexander Methfessel wird den Verein nach der Saison ebenso verlassen (zum Kreisligisten FC Wiggensbach), auch an anderen Spielern sollen dem Vernehmen nach teils höherklassige Mannschaften interessiert sein. Geht es in der Tabelle nach oben oder nach unten? In beide Richtungen scheint der VfB in der Verlosung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.