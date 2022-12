GFL-Spielplan 2023 steht fest: Warum die Comets nächste Saison zwei Spiele mehr haben

Die GFL-Saison startet Ende Mai 2023. Eine bayerische Mannschaft ist neu in der Liga. Auf welche Gegner die Allgäu Comets treffen.

19.12.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Die German Football League (GFL) hat den Spielplan für die Saison 2023 vorgestellt. Sowohl die erste Bundesliga (GFL) als auch die zweite Liga (GFL 2) starten mit jeweils 16 Vereinen am Wochenende des 21./22. Mai 2022 in die neue Spielzeit.

Die Mannschaften bestreiten im Vergleich zur vergangenen Saison zwei Spiele mehr, da die GFL die „Interconference-Spiele“ wieder eingeführt hat. Dabei finden schon in der regulären Saison Partien zwischen Teams aus der Süd- und der Nord-Staffel statt. Auf diesen Plan hatten sich die Vereine bereits im Oktober geeinigt.

Comets spielen in Köln und empfangen Berlin

Die jeweiligen Gegner ergeben sich aus den Vorjahresplatzierungen, das Heimrecht wurde ausgelost. Die Allgäu Comets bestreiten ein Auswärtsspiel bei den Köln Crocodiles und erwarten die Berlin Adler im Illerstadion.

Neuauflage des German Bowls zur Saison-Eröffnung

Eröffnet wird die Saison 2023 mit der Neuauflage des diesjährigen Endspiels um den German Bowl, wenn die Schwäbisch Hall Unicorns auf die Potsdam Royals treffen. Der letzte Spieltag der regulären Saison steht am 9./10. September an.

Die Play-offs sind für die Wochenenden 23./24. September und 30. September/1. Oktober vorgesehen, die Relegationsspiele finden an denselben Terminen statt. Das Finale um den German Bowl steigt am 14. Oktober in Frankfurt.

Comets starten gegen die Saarland Hurricanes

Aus der Südstaffel ist Frankfurt Universe abgestiegen. Neu kommen die Ingolstadt Dukes dazu. Die weiteren Gegner der Allgäu Comets sind die Straubing Spiders, Saarland Hurricanes (erster Gegner der Comets am 21. Mai) und Schwäbisch Hall Unicorns, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys und Razorbacks Ravensburg.

In der Nordstaffel stehen Duelle zwischen Aufsteiger Paderborn Dolphins, Potsdam Royals, Berlin Adler, Dresden Monarchs, Lions Braunschweig, Cologne Crocodiles, Berlin Rebels und Kiel Baltic Hurricanes an.

