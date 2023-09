Ringer des TSV Sulzberg starten in ihre Premierensaison

Das neue Ringer-Team des TSV Sulzberg startet in Bad Reichenhall in ihre Premierensaison. Für einige Athleten ist der Kampf in doppelter Hinsicht bedeutend.

02.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Premiere für die neue Ringer-Mannschaft des TSV Sulzberg: Die Oberallgäuer bestreiten am Wochenende ihren ersten Kampf in der Gruppenoberliga Süd. Am Samstag geht es zum Auftaktduell beim AC Bad Reichenhall. Die Vorfreude ist groß – da fällt nicht einmal die dreieinhalbstündige Anfahrt negativ ins Gewicht. „Die Jungs sind bereit und freuen sich auf den Start“, sagt André Spiekermann.

Zum Auftakt der Gruppenoberliga trifft der TSV Sulzberg auf den AC Bad Reichenhall

Der 47-Jährige, der eigentlich als Ansprechpartner und Mannschaftsbetreuer der Ringer fungiert, geht in Bad Reichenhall selbst auf die Matte. „Ich habe mir ein paar Infos über die Gegner eingehoklt. Das ist eine gute Truppe, es wird definitiv ein spannender Kampf“, sagt Spiekermann. Für die Ringer-Mannschaft des TSV Sulzberg, die erst im September 2022 gegründet wurde, ist es auch ein Aufbruch ins Ungewisse. „Sieben unserer Athleten haben am Wochenende ihre Wettkampfpremiere. Man wird sehen, wie sich die Jungs in dieser Saison entwickeln“, sagt der Mannschaftsbetreuer.

Ringer-Abteilung in Sulzberg besteht seit dem Jahr 2007

Die Premiere der Männermannschaft des TSV Sulzberg freut auch Abteilungsleiterin Monika Stohr und Max Lohser, der die Ringer-Abteilung in der Oberallgäuer Marktgemeinde 2007 ins Leben gerufen hat. Bislang lag der Fokus auf der Arbeit mit Nachwuchsringern -und Ringerinnen, nun startet der Verein in eine neue Epoche. „Wir hatten in der Vorbereitung mit ein paar Verletzungen zu kämpfen. Aber für unsere Premiere sind wir gut aufgestellt“, sagt Spiekermann. „Zehn Ringer stehen bereit, damit haben wir auch drei Gewichtsklassen doppelt besetzt.“

Wenn diese Mannschaftsstärke auch in den kommenden Wochen Bestand hat, steht einem positiven Saisonstart eigentlich nichts im Weg. Oft genug kommt es im Amateurbereich vor, dass Duelle abgegeben werden müssen, weil die entsprechenden Gewichtsklassen nicht besetzt werden können. „Der Kader, den wir seit einem Jahr aufgebaut haben, ist schon eine Ansage“, findet Spiekermann.

Erster Heimkampf in Sulzberg findet am 23. September statt

Bis zum ersten Heimkampf müssen sich die Sulzberger noch etwas gedulden. Am 23. September kommen die Ringer des TSV 1860 München ins Oberallgäu. Zuvor geht es noch zur WKG Diedorf/ Augsburg, dazwischen liegt ein kampffreies Wochenende. Letzter Kampftag ist am 9. Dezember.

Während die Sulzberger in der Gruppenoberliga loslegen, starten die Nachbarn nächstes Wochenende in die Saison. In der Bayernliga erwartet der TSV Kottern den TSV Westendorf II, der SV 29 Kempten ist beim ATSV Kelheim gefordert. bereits am 16. September steht das erste Derby in dieser Saison an.

Der Ringer-Kader des TSV Sulzberg

Trainer Dejan Bakic (25 Jahre), Sascha Loncar, Ismail Rustamor (24), André Spiekermann (39), Maximilian Stohr (15), Sobir Gadamov (24), Bünyamin Türkel (20), Bayezid Gül (19), Gentian Gashi (19) Fiodor Cafedji (21), Toghlu Ibrahimov (21), Mehmet Can Düzenli (20), Aladin Alayoubi (32), Merlin Gail (20), Nepomuk Gail (19), Janosch Gail (14), Can Yildiz (22), Taner Kisa (24), Emil Böhme (14), Arda Düzenli (15), Alexander Stoll (24), Sebastian Stohr (12; trainiert mit, nimmt aber noch nicht an den Ligawettkämpfen teil)

Die Heimkämpfe des TSV Sulzberg

Heimkämpfe

Samstag, 23. September, 19.30 Uhr

TSV Sulzberg – TSV 1860 München

Dienstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr

TSV Sulzberg – SC Anger II

Samstag, 14. Oktober, 16/19.30 Uhr (Hin- und Rückkampf)

TSV Sulzberg – TV Geiselhöring II

Samstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr

TSV Sulzberg – AC Bad Reichenhall

Mittwoch, 1. November, 19.30 Uhr

TSV Sulzberg – Diedorf/Augsburg

Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr

TSV Sulzberg – SC Unterföhring II