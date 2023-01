Starke Konkurrenz lauert: Wie die Chancen der SG Betzigau/Wildpoldsried stehen

Die SG Betzigau/Wildpoldsried nimmt an der schwäbischen Futsal-Meisterschaft in Günzburg teil. Dabei kommt es auch zur Neuauflage des Allgäuer Kreisfinales.

06.01.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Mit einem Ausflug nach Günzburg Anfang Januar hatten die Spieler der SG Betzigau/Wildpoldsried vor einigen Wochen noch nicht unbedingt gerechnet. Dann kam jedoch der Auftritt der SG bei der Allgäuer Futsal-Meisterschaft in Kaufbeuren – und plötzlich waren die Oberallgäuer eines von acht Teams, das bei der schwäbischen Endrunde am Samstag an den Start geht.

Die SG, die im vergangenen Sommer neu gegründet wurde und die auf dem ersten Platz in der Kreisklasse 4 überwintert, tritt damit erstmals auf der großen schwäbischen Bühne auf. „Wie schon beim Turnier in Kaufbeuren soll der Spaß im Vordergrund stehen“, sagt Stürmer Marius Lipp. „Aber das Niveau dürfte diesmal wesentlich höher sein.“

Zwei Bayernligisten warten in der Gruppenphase

Da die Teilnehmer für die Allgäuer Meisterschaft unter 30 Mannschaften ausgelost wurden, fehlte das ein oder andere hochkarätige Team – wie der BSK Neugablonz, FC Kempten oder 1. FC Sonthofen. Bei der schwäbischen Meisterschaft kommt es für die SG in der Gruppenphase am Samstag ab 12.30 Uhr zu den Duellen gegen die Bayernligisten FC Gundelfingen und Türkspor Augsburg. Außerdem steht im ersten Gruppenspiel die Neuauflage des Allgäuer Kreisfinals gegen den SV Mauerstetten an. Vor drei Wochen hatte sich die SG mit einem 3:2-Sieg die Allgäuer Meisterschaft gesichert.

Neun Spieler stehen im Kader der SG für die schwäbische Meisterschaft

Neben Lipp stehen David Fleschutz, Fabian Shi, Johannes Epp, Julian Liebmann, Luca Engstler, Martin Brack, Pius Rist, und Timo Wegmann im Kader für die schwäbische Meisterschaft. Begleitet wird das Team von Kapitän Alexander Straub, der allerdings nach einer Verletzung noch pausiert. „Wir werden nicht nur Haue kriegen“, sagt Lipp. „Wenn man ein paar gute Kicker hat, dann kann man schon etwas reißen.“

Auf Torjäger Marius Lipp ruhen große Hoffnungen

Dem 25-Jährigen, der in der laufenden Kreisklassen-Saison 14 Tore in 13 Spielen erzielt hat, kommt Futsal an sich entgegen. „Es hat mir immer Spaß gemacht“, sagt Lipp. „Das Können am Ball zahlt sich aus.“ Auch wenn er im Freien vor allem von seiner Schnelligkeit profitiert, hofft Lipp auch in der Halle auf das ein oder andere Tore. „Technisch bin ich ja auch nicht so schlecht“, sagt der Offensivspieler schmunzelnd.

Auf Unterstützung der Mannschaftskollegen auf der Tribüne müssen die Kicker verzichten. Ein weiteres SG-Team ist zeitgleich beim Hallen turnier in Waltenhofen am Start.