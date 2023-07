WM-Aus: So geht es für Fußball-Profi Janina Minge aus Lindau weiter

Die Allgäuerin Janina Minge wird nicht für den WM-Kader nachnominiert. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft verfolgt die 24-Jährige aber noch vor Ort.

24.07.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Den Auftaktsieg der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat Janina Minge vor Ort miterlebt. Allerdings stand die 24-Jährige Offensivspielerin des SC Freiburg nicht im Kader des DFB-Teams, das den ersten Gruppengegner Marokko mit 6:0 (2:0) bezwang.

DFB-Team bezwingt Marokko zum WM-Auftakt mit 6:0

Die Lindauerin war als 24. Spielerin mit nach Australien geflogen, in den WM-Kader dürfen aber nur 23 Spielerinnen aufgenommen werden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte Minge mitgenommen, um eine Nachrück-Option für die angeschlagenen Lena Oberdorf und Maria Hegering zu haben. Doch bei den beiden Spielerinnen des VfL Wolfsburg steht die Rückkehr ins Mannschaftstraining bevor. Die Frist, in der Voss-Tecklenburg eine Spielerin im Kader austauschen kann, endete 24 Stunden vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels.

Janina Minge aus Lindau fliegt nach Deutschland zurück

Für Minge bedeutet das wiederum, dass sie nicht nachnominiert wird und auch nicht zum Einsatz kommt. Nach der Rückkehr in das deutsche Camp in Wyong (Bundesstaat New South Wales) ist geplant, dass Minge nach Deutschland zurückfliegt und in die Saisonvorbereitung bei ihrem Klub SC Freiburg einsteigt. „Ich hatte mich riesig gefreut, als Back-Up mitzureisen und bei der Mannschaft sein zu dürfen“, sagte Minge. „Durch diese Einladung wurden meine Leistungen bestätigt. Das pusht mich für die nächste Zeit.“

Beim WM-Auftakt steht Melanie Leupolz 64 Minuten auf dem Platz

Auch ohne einen Einsatz beim WM-Auftakt in Melbourne – Melanie Leupolz aus Ratzenried stand in der Startelf und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt – und trotz der bevorstehenden Rückreise zieht Minge ein positives Fazit ihrer zeit in Australien. „Ich habe versucht, soweit es geht, alles mitzuerleben und fühlte mich voll ins Team integriert.“

Janina Minge: "Schon die Berufung war eine Bestätigung"

Allein die Berufung ins Nationalteam sei eine Auszeichnung, mit der Minge „auf gar keinen Fall gerechnet“ hatte – und eine Bestätigung, „dass ich jetzt nicht so viel so schlecht mache“. Die Schnelligkeit, die Präzision, die Intensität der Trainings von Australien versucht die am Bodensee aufgewachsene Minge so gut es geht aufzusaugen. Jede Einheit, so sieht sie das, helfe ihrer Entwicklung.

Zum Bundesliga-Auftakt trifft der SC Freiburg auf den FC Bayern München

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war die Mittelfeldspielerin mit neun Treffern viertbeste Bundesliga-Torschützin aller deutschen Nationalspielerinnen. Mit dem SC Freiburg stand sie zudem im Pokalfinale und erzielte den Freiburger Treffer bei der 1:4-Niederlage gegen Wolfsburg. Im vorletzten WM-Test gegen Vietnam (2:1) schoss sie ihr erstes Tor bei ihrem zweiten Einsatz für die DFB-Frauen. Mit dem SC Freiburg trifft Minge zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2023/2024 am 15. September auf Meister FC Bayern München.