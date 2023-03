Oberstdorf feiert seine Wintersport-Helden: Mega-Empfang für Althaus, Geiger und Co.

Großer Bahnhof in Oberstdorf: Rund 1000 Zuschauer jubelten gestern Abend Karl Geiger, Katharina Althaus und Co. beim Empfang im Kurpark zu. Alle Bilder.

29.03.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Alle sind sie gekommen: Die Geigers, die Rydzeks, die Holzmanns und viele weitere erfolgreiche Oberstdorfer Wintersportler. Die Oberallgäuer Marktgemeinde hat gemeinsam mit dem Skiclub Oberstdorf und dem Eissportclub Oberstdorf am Dienstagabend ihnen zu Ehren zum Empfang geladen. Vom Bahnhof zog der Tross, begleitet von der Musikkapelle Oberstdorf, zum Kurpark, wo etwa 1000 Zuschauer auf die 26 Top-Athletinnen und -Athleten warteten.

Anschließend bat Moderator Jens Zimmermann die WM-Teilnehmer und Weltcupstarter nach und nach auf die Bühne und quetschte sie in Kurzinterviews über die Saison aus. Und die Wintersport-Fans beklatschten ihre Idole fleißig um die Wette.

Bereits Anfang März gab es einen Empfang in Oberstdorf

Bereits nach Ende der Nordischen Ski-WM in Planica Anfang März hatte der Skiclub Oberstdorf seine Sportlerinnen und Sportler in der Skisprungarena geehrt. Beim Empfang des Marktes Oberstdorf waren nun auch Wintersportler dabei, die nicht für den SCO starten, aber in Oberstdorf leben oder trainieren. Wie etwa Deutschlands beste Eiskunstläuferin Nicole Schott (startet für Essen), die bei der WM in Japan vor wenigen Tagen starke Siebte wurde.

Karl Geiger ist heiß auf das Skifliegen in Planica

Ein paar Athleten fehlten aber. Etwa Skispringer Philipp Raimund, der bereits im Urlaub auf Gran Canaria weilt. Sein Teamkollege Karl Geiger strahlte hingegen auf der Bühne mit seinen beiden WM-Medaillen um den Hals und freute sich über den warmherzigen Empfang in seinem Heimatort. Auf die Frage, ob er nun auch gerne in den Urlaub wolle, antwortete er in bestem Oberstdorfer Dialekt: "No it." Schließlich steht am Wochenende noch der Saisonabschluss beim Skifliegen in Planica an. "Das ist der perfekte Abschluss, dann reicht es aber auch", sagte Geiger.

