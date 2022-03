Skifliegen am Sonntag: Landet Karl Geiger diesmal auf dem Podest?

Skiflug-Weltcup: Nach dem Sieg von Stefan Kraft hat Karl Geiger nochmal die Chance auf einen Podestplatz. Unter den Zuschauern ist dann auch Markus Söder.

20.03.2022 | Stand: 14:17 Uhr

Beim ersten Springen des Skiflug-Weltcups am Wochenende belegte Lokalmatador Karl Geiger den neunten Platz. Den Sieg holte der Österreicher Stefan Kraft, der auch schon die Qualifikation am Freitag für sich entschieden hatte. Ebenfalls sark unterwegs: Das slowenische Team und Ziga Jelar, Timi Zajc und Anze Lanisek. Die weitesten Sprünge gestern gelangen Kraft und Zelar, die beide bei 232 Metern landeten.

7500 Zuschauer werden am Sonntag in Oberstdorf erwartet

Das zweite Skifliegen am Sonntag beginnt um 16 Uhr, bei frühlingshaftem Wetter und Temperaturen von 14 Grad. Den Wettbewerb am Samstag verfolgten 8500 Zuschauer an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Nach Angaben der Organisatoren werden am Sonntag 7500 Fans erwartet. Erfahrungsgemäß seien es immer etwas weniger als beim Samstags-Wettbewerb.

Markus Söder kommt zum Skifliegen nach Oberstdorf

Am Sonntag wird auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an der Schanze in Oberstdorf erwartet.

